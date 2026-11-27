Các vị đại biểu HĐND tỉnh tại một phiên họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét 15 báo cáo, trong đó có các báo cáo đáng chú ý như: tình hình KT-XH năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027; công tác bảo vệ môi trường năm 2026; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027...

HĐND tỉnh cũng nghe 2 báo cáo gửi đến kỳ họp là: báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền năm 2026.

Dự kiến HĐND tỉnh cũng xem xét thông qua 31 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết đáng chú ý như: Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; thực hiện chế độ, chính sách trong sắp xếp cán bộ.

Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027-2030; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027.

Nghị quyết về quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất từ năm 2027.

Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến công tác tại địa bàn, vị trí cần tăng cường nhân lực của tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết về quy định một số chính sách lĩnh vực y tế, dân số và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết về quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết về quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nghị quyết về quy định một số chính sách văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.