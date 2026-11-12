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Chính trị

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và Nghị quyết về phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.

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Chủ tọa kỳ họp.

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh.

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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự kỳ họp.
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Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các tờ trình: Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn vay lại; phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.

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Đồng chí Trần Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các tờ trình.

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe lãnh đạo các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

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Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình xem xét, thông qua. Các ý kiến cơ bản thống nhất với tờ trình và dự thảo các nghị quyết, đồng thời đề xuất một số vấn đề nhằm bảo đảm việc triển khai chính sách sát với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Đại biểu đề nghị quan tâm hướng dẫn các địa phương triển khai đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các di tích lịch sử cấp tỉnh, nhất là những di tích, công trình có giá trị và sức lan tỏa trong cộng đồng.

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Đại biểu Đinh Thị Hồng Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Đối với quá trình tổ chức thực hiện sau khi nghị quyết được ban hành, đại biểu kiến nghị các sở, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể để cấp xã, phường chủ động ưu tiên nguồn lực tu bổ, sửa chữa các công trình văn hóa; nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa hiện có; khắc phục những hạng mục di tích xuống cấp, cấp thiết và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa cộng đồng, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung chương trình và khả năng thực tiễn địa phương. Với các nhiệm vụ chưa đủ điều kiện hoàn thành năm 2026, đề nghị hướng dẫn điều kiện cụ thể, trình tự thủ tục để kéo dài thời gian thực hiện hoặc chuyển nguồn vốn sang năm 2027...

Tiếp đó, thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo nghị quyết và đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua. Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã thông qua 2 nghị quyết.

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Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

2 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10:

- Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026

- Nghị quyết về phân bổ dự toán chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với nguồn vốn được giao tại Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung, phân bổ nguồn lực thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục, giao vốn, giao dự toán theo thẩm quyền; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đối với nguồn vốn vay lại bổ sung, cần kịp thời điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch vay, trả nợ công và giao chi tiết kế hoạch vốn theo thẩm quyền; tập trung đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiểu dự án, phấn đấu giải ngân toàn bộ số vốn trong năm 2026.

Đối với nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đề nghị UBND tỉnh sớm giao dự toán, kế hoạch vốn, hướng dẫn rõ nội dung chi và trách nhiệm tổ chức thực hiện; bám sát mục tiêu chương trình, các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ đã được cấp có thẩm quyền quyết định; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn, không để nguồn lực đã phân bổ nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Quan tâm công tác quản lý chất lượng, giá giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân trong vụ sản xuất đông xuân.

Các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thành tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan hoàn thiện, gửi hồ sơ trình kỳ họp thường lệ cuối năm đúng thời hạn, chủ động giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra. Các ban HĐND tỉnh tập trung làm rõ căn cứ, nguồn lực và tính khả thi của các nội dung về ngân sách, đầu tư công và các chính sách mới để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

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Tags:

#Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh #HĐND tỉnh #Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh #nghị quyết HĐND tỉnh #phân bổ vốn đầu tư công #Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

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