(Baohatinh.vn) - Các thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện một số chính sách về y tế, dân số và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Chiều 19/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách về y tế, dân số và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.
Các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, dự thảo nghị quyết có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, người hoàn cảnh khó khăn và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc phản biện cần tập trung vào những nội dung thiết thực, sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, góp phần hoàn thiện chính sách trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã trình bày các nội dung trọng tâm của dự thảo nghị quyết. Với kết cấu 5 chương, 20 điều, dự thảo nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, công tác dân số và bảo đảm an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Các nhóm chính sách đáng chú ý gồm: ưu đãi đối với bác sĩ làm việc tại trạm y tế; hỗ trợ viên chức, người lao động tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập nhằm thu hút, duy trì nguồn nhân lực; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người nhiễm HIV/AIDS, người bệnh tâm thần và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Dự thảo cũng đề xuất các chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; tặng quà Tết, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hỗ trợ thu nhập, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ khẩn cấp đối với những nhóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tham gia phản biện, các thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung góp ý vào tính phù hợp, đối tượng và mức độ bao phủ của từng chính sách. Trong đó, đề xuất quy định linh hoạt hơn về hỗ trợ bệnh nhân tâm thần điều trị tại các cơ sở y tế; làm rõ độ tuổi, điều kiện chúc thọ, mừng thọ; nghiên cứu mở rộng chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng đang được chăm sóc, điều trị tại cơ sở ngoài công lập; nâng mức hỗ trợ BHYT cho người cao tuổi nhất là những người không có lương hưu; nâng mức hỗ trợ cho đội ngũ bác sĩ về xã công tác; đơn giản hóa thủ tục thực hiện việc thụ hưởng chính sách...
Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, góp phần bảo đảm các chính sách y tế, dân số và bảo trợ xã hội được triển khai đồng bộ, thiết thực, đúng đối tượng, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
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