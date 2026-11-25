Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 25/11, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ, dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng.

Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Võ Tá Nghĩa báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKT tỉnh, trong tổng số 107 nhiệm vụ được tỉnh giao, đến nay, 43 nhiệm vụ đã hoàn thành; các nhiệm vụ còn lại đang được Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung triển khai.

Đối với các dự án trọng điểm, Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng giai đoạn 1 có diện tích 500 ha, đã hoàn thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với 487,7/500 ha; còn 12,3 ha đất ở chưa đủ điều kiện thu hồi do khu tái định cư đang được xây dựng. Giai đoạn 2 có diện tích 464 ha, đã hoàn thành thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với 435,2/464 ha; còn lại 28,8 ha.

Chủ tịch UBND phường Vũng Áng Nguyễn Thế Anh đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Sông Trí Phan Văn Quang đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, di dời tái định cư.

Đối với Dự án Cảng quốc tế Sơn Dương có tổng diện tích hơn 123,5 ha, trong đó diện tích khu đất xây dựng bến cảng 36,53 ha, khu vực biển 81,36 ha và đường giao thông kết nối 5,62 ha, đến nay, tỉnh đã giao 81,36 ha khu vực biển cho nhà đầu tư. UBND phường Hoành Sơn đang phối hợp với các đơn vị triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối từ đường Nguyễn Chí Thanh vào Cảng quốc tế Sơn Dương để bàn giao cho nhà đầu tư thi công.

Quyền Giám đốc Sở NN&MT Trương Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến Dự án Trung tâm Logistics và hậu cảng Sơn Dương, có quy mô khoảng 472,63 ha, trong đó 158,2 ha là diện tích lấn biển, với tổng vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng, đến nay, phường Sông Trí và phường Vũng Áng đã tổ chức họp dân, triển khai đo đạc bản đồ địa chính đối với phần đất lâm nghiệp của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Nguyễn Hoài Sơn đề xuất một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT tỉnh cũng báo cáo tình hình hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án tại phường Hoành Sơn sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III, Kho LNG Vũng Áng, Nhà máy sản xuất thép không gỉ; tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ di dời người dân bị ảnh hưởng; phương án cấp nước và phòng, chống ngập úng tại KKT Vũng Áng. Đồng thời, Ban phân tích một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các sở, ngành và địa phương, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng đã được đẩy nhanh; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, di dời, tái định cư được tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc làm việc.

Tuy nhiên, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ngành và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung quản lý chặt chẽ quy hoạch, ngăn chặn tình trạng xây dựng, cơi nới trái phép tại các khu vực chuẩn bị di dời phục vụ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình di dời, tái định cư; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính phục vụ bồi thường đất đai, tài sản cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức tại các phường để tham mưu tỉnh bổ sung nhân lực kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại KKT Vũng Áng.