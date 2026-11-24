(Baohatinh.vn) - Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tập trung kiểm kê, kiểm đếm ngư cụ của các hộ dân liên quan, góp phần tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Vinhomes Vũng Áng.
Chiều 24/11, phường Hoành Sơn tổ chức kiểm kê, kiểm đếm, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có thuyền, ngư cụ, nông cụ bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (phần mở rộng), nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Trong đợt này, phường Hoành Sơn tiến hành kiểm kê, kiểm đếm đối với hơn 200 hộ dân có thuyền, ngư cụ, nông cụ bị ảnh hưởng. Đây chủ yếu là các hộ sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản, có đất bị thu hồi và phải chuyển đổi nghề nghiệp khi di dời đến khu tái định cư.
Theo quy định, các hộ thuộc diện ảnh hưởng được xem xét hỗ trợ thiệt hại đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản có thể tháo dỡ, di chuyển nhưng không thể tiếp tục sử dụng tại nơi tái định cư.
Với sự phối hợp của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án và cấp ủy, chính quyền phường, công tác kiểm kê, kiểm đếm được triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (phần mở rộng) ảnh hưởng đến 1.238 hộ dân trên địa bàn phường Hoành Sơn, với tổng diện tích thu hồi 103,5 ha (trong đó có 66,5 ha đất nông nghiệp và 37 ha đất phi nông nghiệp).
Đối với phần đất nông nghiệp, có 1.793 lượt hộ thuộc diện bồi thường, hỗ trợ; đã hoàn thành chi trả cho 1.758 lượt hộ. Đối với đất phi nông nghiệp, có 1.238 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 1.088 hộ đã thống nhất nhận tiền, di dời đến khu tái định cư...
Việc tập trung kiểm kê, kiểm đếm, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản của người dân thể hiện quyết tâm của phường Hoành Sơn trong tháo gỡ những vướng mắc còn lại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Qua đó, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án, góp phần thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía nam Hà Tĩnh.
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