Quốc hội mới đây thông qua nhiều nghị quyết và luật quan trọng về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Các văn bản này bao gồm Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

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Xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp

Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp có hiệu lực từ ngày 21/11 đến hết ngày 30/6/2028.

Chính sách áp dụng với người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), được xác định đến hết ngày 23/10.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến ngày 23/10, cả nước có hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc hai trạng thái trên. Nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy là một trong những rào cản khiến người nộp thuế chưa quay lại hoàn tất thủ tục.

Theo Nghị quyết, các đối tượng đủ điều kiện được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài. Trường hợp chưa kê khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải thực hiện và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản này.

Đối với các khoản thuế khác, người nộp thuế được xóa tiền chậm nộp nếu đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định.

Chính sách không áp dụng đối với tiền chậm nộp liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và một số trường hợp khác được quy định tại Nghị quyết.

Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế căn cứ dữ liệu quản lý để thực hiện việc xử lý.

Thu thuế 0,2% với đất bỏ hoang từ 1/7/2027

Tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Quốc hội bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang với mức thuế suất 0,2%.

Diện tích đất tính thuế trong trường hợp này là diện tích đất bỏ hoang. Việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, đất sử dụng không đúng mục đích phải chịu thuế suất 0,15%.

Quy định áp dụng thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.

Một nội dung khác là miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục. Diện tích được miễn sẽ do Chính phủ quy định, không bao gồm phần đất sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, người sử dụng có thể bị thu hồi số thuế đã được miễn, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi đất theo quy định.

Hộ kinh doanh doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được chọn cách tính thuế

Ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế được nâng lên 10 tỷ đồng/năm. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo thu nhập tính thuế hoặc theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Tại quy định trước đó, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu 3-10 tỷ đồng phải nộp thuế tính trên thu nhập, kèm yêu cầu hóa đơn, chứng từ đầu vào để khấu trừ chi phí. Chỉ nhóm doanh thu dưới 3 tỷ đồng được chọn tính thuế theo tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận.

Quy định mới được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủ được quyết định điều chỉnh mức doanh thu này và quy định thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế để người nộp thuế lựa chọn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm

Một trong những chính sách đáng chú ý là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tính từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Tuy nhiên, chính sách không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi và doanh nghiệp thành lập mới sau khi giải thể doanh nghiệp khác có cùng chủ sở hữu hoặc thành viên, cổ đông chi phối.

Các trường hợp không được hưởng ưu đãi này sẽ được Chính phủ quy định cụ thể tại nghị định nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách để hưởng hoặc kéo dài thời gian miễn thuế.

Doanh nghiệp lớn được tính thêm chi phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật mới bổ sung vào nhóm chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp các khoản chi cho đào tạo, đào tạo lại nhân lực, tư vấn kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Đây là các khoản chi của doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp lớn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị.

Quy định nhằm khuyến khích doanh nghiệp lớn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật được giảm thuế

Một chính sách khác là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật.

Mức giảm thuế bằng số chi thêm cho lao động là người khuyết tật theo quy định. Chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp tạo thêm việc làm và bảo đảm cơ hội tham gia thị trường lao động cho nhóm đối tượng này.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận

Luật mới bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Đối với cơ sở giáo dục tư thục, việc xác định hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Phạm vi thu nhập được miễn thuế sẽ do Chính phủ quy định, tập trung vào thu nhập gắn trực tiếp với hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Miễn thuế cho doanh nghiệp, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện

Luật cũng bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở này cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động cung cấp suất ăn trong lĩnh vực giáo dục và y tế.