Đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Sáng 30/10, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 219 năm học 2026 – 2028. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 44 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Phan Duy Vĩnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp học được tổ chức theo hình thức không tập trung, với tổng thời lượng 1.056 tiết. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.

Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý cùng những nội dung gắn với thực tiễn phát triển của tỉnh.

Trong quá trình học tập, học viên sẽ cùng nhau trao đổi, phân tích những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã sẽ tập trung vận dụng kiến thức vào tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính, quản trị địa phương, công tác dân vận và giải quyết các vấn đề từ cơ sở.

Đối với học viên công tác trong lĩnh vực tín dụng sẽ gắn lý luận với việc thực hiện chính sách tín dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Bên cạnh học tập lý luận, học viên còn được tham gia nghiên cứu thực tế tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.