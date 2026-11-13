Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

- Các đồng chí: (1) Lê Hoàng Lâm, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ); (2) Huỳnh Anh Minh, nguyên: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ); (3) Nguyễn Thành Tài, nguyên: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Phạm Thị Trà My, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vi phạm về kê khai, giải trình không đúng, không trung thực lý lịch đảng viên.

Vi phạm của các đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Lê Hoàng Lâm, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Thành Tài, Phạm Thị Trà My.

2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (cũ) và Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi có vi phạm, khuyết điểm tại kỳ thi tốt nghiệp năm 2024, 2025.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

- Cảnh cáo: Các Đảng ủy: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 và các đồng chí: (1) Vương Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi; (2) Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng Ban coi thi; (3) Vũ Lương Thạch, Phó Chánh Thanh tra, Phó Ban Chỉ đạo thi tỉnh; (4) Đinh Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi; (5) Hoàng Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo; (6) Hoàng Đức Trinh, cán bộ Cảnh sát khu vực, Công an phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

- Khiển trách: Các Đảng ủy: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (cũ), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang (cũ), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025; Thanh tra tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030; Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 và các đồng chí: (1) Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; (2) Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang năm 2024; (3) Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang các năm 2024, 2025; (4) Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; (5) Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi năm 2026; (6) Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi năm 2026; (7) Vũ Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng Ban coi thi; (8) Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi năm 2026; (9) Mai Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Ban coi thi năm 2026; (10) Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh; (11) Hoàng Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh; (12) Chu Bách Khoa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội An ninh y tế, giáo dục, lao động, xã hội, Công an tỉnh; (13) Lương Xuân Trọng, Phó Trưởng Công an phường Minh Xuân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Đình Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Đối với đồng chí Đàm Bạch Dương, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi năm 2026 tại Tuyên Quang, vi phạm là nghiêm trọng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với hai tổ chức đảng và 21 đảng viên, xóa tên một đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm chặt chẽ, tránh phát sinh vi phạm.

3. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có: thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cà Mau, Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

4. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.