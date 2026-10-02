Trường Chính trị Trần Phú khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026

(Baohatinh.vn) - Lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026 góp phần tăng cường kết nối chuyên môn giữa Trường Chính trị Trần Phú với đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận và giảng viên lý luận chính trị trên địa bàn Hà Tĩnh.
Sáng 2/10, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026.
Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 200 học viên là giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trên địa bàn toàn tỉnh và học viên 3 lớp trung cấp chính trị hệ tập trung tại trường.
Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được học tập, quán triệt 2 chuyên đề chính gồm: Những vấn đề mới về an ninh, quốc phòng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với địa phương, cơ sở; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh mới.
Bên cạnh chuyên đề chính, các học viên sẽ cùng nhau trao đổi những vấn đề mới đang tác động trực tiếp đến công tác giảng dạy, tuyên truyền và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở như tác động của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đối với nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền và quản trị công việc; sự thay đổi của môi trường thông tin và phương thức tiếp nhận tri thức; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới…
Đây là những nội dung thiết thực, giúp đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền và vận dụng vào thực tiễn.
Lớp bồi dưỡng giảng viên năm 2026 cũng góp phần tăng cường kết nối chuyên môn giữa Trường Chính trị Trần Phú với các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên giáo, dân vận và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
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