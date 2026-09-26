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Chính trị

Trường Chính trị Trần Phú khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 217, 218

Ngân Giang
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(Baohatinh.vn) - Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 217, 218 có 85 học viên là cán bộ Trại giam Xuân Hà, Trại giam số 3, Trại giam số 6 (Bộ Công an) và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh.

Sáng 26/9, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức lễ khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 217, 218.

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Đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 217 dành cho cán bộ Công an Trại giam Xuân Hà, Trại giam số 3, Trại giam số 6; khóa 218 dành cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tham gia các lớp học có 85 học viên.

Chương trình trung cấp lý luận chính trị có 1.056 tiết học, trang bị cho học viên kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và những nội dung gắn với thực tiễn phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung, phương pháp đào tạo tiếp tục được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm, lấy thực tiễn làm cơ sở, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chất lượng. Nhà trường tăng cường trao đổi chuyên môn, phát huy kinh nghiệm thực tiễn của học viên; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, học liệu số và trí tuệ nhân tạo; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách cho tỉnh nhà.

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Học viên tham gia lớp học.

Lớp trung cấp lý luận chính trị nhằm bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao phương pháp tư duy, năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực thực tiễn; giúp mỗi cán bộ biết vận dụng lý luận để nhận diện đúng vấn đề, phân tích đúng tình hình, tham mưu đúng hướng và tổ chức thực hiện hiệu quả.

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Tags:

#Trường Chính trị Trần Phú #lý luận chính trị #đào tạo cán bộ

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