Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho các em hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tặng quà Trung thu tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú).

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương.

Trường Tiểu học Quang Trung được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 4 trường: Tiểu học Thạch Trung, Tiểu học Thạch Hạ, Tiểu học Hộ Độ và Tiểu học Đồng Môn. Trường có hơn 2.600 học sinh với 82 lớp.

Tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc các em học sinh đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, ý nghĩa; đồng thời, trao 20 suất quà tới các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm công tác dạy và học, chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh, nhất là các em hoàn cảnh khó khăn; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, ngành quan tâm bằng những việc làm thiết thực, tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, để các em được học tập, vui chơi và có một tuổi thơ trọn vẹn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao quà Trung thu cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Quang Trung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Trung thu cho các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đã tới thăm, tặng quà các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tới thăm, tặng quà tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Hiện tại, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đang quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng và trợ giúp cho 105 cháu là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật và người khuyết tật. Thời gian qua, công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao. Nhiều cháu đạt thành tích cao trong học tập, thi đỗ vào các trường đại học uy tín.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tặng quà Trung thu tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Tại Làng Trẻ em mồ côi, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh ân cần thăm hỏi, động viên các em nhỏ; đồng thời trao những phần quà Trung thu ấm áp, góp thêm niềm vui và động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; mong muốn đơn vị tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, tạo môi trường sống và học tập tốt để các em phát triển toàn diện.