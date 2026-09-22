Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 367 điểm cầu với hơn 30.000 đại biểu trên toàn tỉnh tham dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt một số điểm mới, quan trọng của Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh và dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung trọng tâm, các điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW.

Theo đó, Chỉ thị số 07-CT/TW thể hiện bước phát triển rõ nét về tư duy lãnh đạo và phương thức tổ chức thực hiện trên các yếu tố: Trọng tâm của Chỉ thị được chuyển từ yêu cầu “học tập và làm theo” sang yêu cầu “học tập và thực hành”, nhấn mạnh việc biến nhận thức thành hành động, hành động thành kết quả và kết quả thành giá trị bền vững.

Mở rộng học tập từ tư tưởng, đạo đức, phong cách sang nhấn mạnh yêu cầu vận dụng phương pháp làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Chỉ thị hướng tới lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo chất lượng học tập và thực hành, góp phần khắc phục tình trạng hình thức, hành chính hóa trong triển khai.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới (Nghị quyết số 25-NQ/TW) và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của tỉnh.

Điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 25-NQ/TW là lượng hóa mục tiêu đến năm 2030 thành 5 nhóm. Trong đó có một số chỉ tiêu đáng chú ý như: 100% cấp ủy, tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hằng năm; nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn; 100% kiến nghị, phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định. Tầm nhìn đến năm 2045, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số điểm cốt lõi của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số điểm cốt lõi Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW) và dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh.

Nghị quyết số 27-NQ/TW hướng tới tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, vai trò dẫn dắt của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng; bảo đảm yêu cầu về tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Đại biểu dự hội nghị.

Xuyên suốt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cũng như nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, khắc phục tư duy cục bộ, phát triển dàn trải; chuyển mạnh từ dựa vào nguồn lực sẵn có sang kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt mọi nguồn lực; tăng cường liên kết để hình thành không gian phát triển mới, tạo sức mạnh tổng hợp cho từng vùng và cả nước. Đây không chỉ là yêu cầu đối với tổ chức không gian phát triển mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - ﻿Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết số 23-NQ/TW); Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 26-NQ/TW) và dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh.

Nghị quyết số 23-NQ/TW xác định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đại biểu dự hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết nêu rõ: Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước; xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển và tích cực hướng về quê hương, đất nước; phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định 5 quan điểm đột phá, tạo định hướng mới cho phát triển du lịch Việt Nam, trong đó trọng tâm là chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Hội nghị cũng đã quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 24-NQ/TW) và dự thảo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh.

Nghị quyết số 24-NQ/TW gồm 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đặc biệt, nghị quyết chuyển từ tư duy khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm hành động là chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, ban tổ chức hội nghị cũng đã gửi hệ thống các văn bản, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh để đại biểu nghiên cứu, học tập gồm: Kết luận số 62-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới (Kết luận số 62-KL/TW); Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân (Chỉ thị số 12-CT/TW); Kết luận số 86-KL/TW, ngày 25/8/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Kết luận số 86-KL/TW); Quy định số 216-QĐ/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở (Quy định số 216-QĐ/TW); Quy định số 217-QĐ/TW, ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản (Quy định số 217-QĐ/TW); Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 07/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Chỉ thị số 16).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị đã quán triệt khối lượng nội dung rất lớn, cần nắm theo hệ thống 3 trục. Trong đó, trục thứ nhất là xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức và cán bộ; trục thứ hai là không gian và động lực phát triển và trục thứ ba là an ninh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tuy có nội dung khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cùng hướng tới đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Sau hội nghị, phải chuyển mạnh từ học tập sang hành động, từ ban hành văn bản sang sản phẩm, kết quả cụ thể. Không lấy số lượng hội nghị, văn bản, kế hoạch thay cho hiệu quả. Từng nhiệm vụ phải rõ nội dung, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra.

Để các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh sớm đi vào cuộc sống, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đại biểu điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu chỉ đạo hội nghị.

Theo đó, hoàn thành quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận bảo đảm đúng tiến độ. Các đảng ủy trực thuộc ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2026. Kế hoạch phải ngắn gọn, xác định những việc thuộc thẩm quyền, không chép lại nghị quyết. Việc đã rõ thì làm ngay, vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất, không né tránh, đùn đẩy. Đề nghị đưa nội dung quán triệt vào sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10; mỗi chi bộ xác định ít nhất một việc cụ thể để làm ngay tại địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu cho từng nhóm đối tượng, đưa lên các nền tảng số; chủ động cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại biểu điểm cầu phường Sông Trí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh thêm, về trục xây dựng Đảng, đối với Chỉ thị số 07-CT/TW, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên xác định nội dung thực hành gắn với chức trách, đo bằng kết quả công việc và sự hài lòng của người dân. Người đứng đầu nêu gương bằng việc trực tiếp giải quyết những việc khó, việc tồn đọng.

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TW, phải xác định công tác tư tưởng luôn đi trước một bước. Nắm chắc dư luận từ cơ sở; không để hình thành "khoảng trống thông tin". Những chủ trương, dự án lớn tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, như giải phóng mặt bằng tại Khu kinh tế Vũng Áng hay phương án xử lý mỏ sắt Thạch Khê, phải có phương án thông tin, đối thoại từ sớm, rõ đầu mối trả lời. Thực hiện tốt Quy định số 216-QĐ/TW về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở. Tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Đối với Nghị quyết số 24-NQ/TW, yêu cầu khắc phục ngay tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy. Mỗi cơ quan, địa phương rà soát, lập danh mục việc khó, việc tồn đọng; giao người xử lý, thời hạn hoàn thành. Thực hiện "chọn người theo việc, giao việc để thử thách"; giao nhiệm vụ phải đi kèm quyền hạn, nguồn lực và trách nhiệm. Bảo vệ cán bộ dám làm vì lợi ích chung, nhưng kiên quyết không để lợi dụng đổi mới để hợp thức hóa sai phạm.

Đối với Chỉ thị số 12-CT/TW về công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy UBND tỉnh và đảng ủy các xã, phường rà soát thực trạng tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; đề xuất giải pháp cụ thể để phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở khu vực này.

Về trục không gian và động lực phát triển, đối với Nghị quyết số 27-NQ/TW, phải đặt Hà Tĩnh trong tổng thể vùng Bắc Trung Bộ, cả nước và kết nối với các tỉnh của Lào. Phát huy 5 vùng kinh tế - xã hội, 4 hành lang kinh tế, Khu kinh tế Vũng Áng, cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; gắn với Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái đã được Trung ương thống nhất chủ trương.

Đối với Nghị quyết số 26-NQ/TW, phải chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị. Hà Tĩnh có tài nguyên văn hóa, biển, rừng; có Đề án Trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều đang được xây dựng. Cần chọn một số sản phẩm có khả năng tạo thương hiệu để tập trung đầu tư; tăng liên kết nội tỉnh, liên vùng. Kết quả phải đo bằng lượng khách, doanh thu và việc làm tạo ra.

Đối với Nghị quyết số 23-NQ/TW, cần xác định đây là một nguồn lực phát triển của tỉnh. Hiện có khoảng 90.000 người Hà Tĩnh sinh sống, học tập, làm việc tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ; bình quân mỗi năm trên 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phải thực hiện tốt công tác kết nối, thu hút trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Hà Tĩnh tham gia đầu tư, đổi mới sáng tạo, quảng bá hình ảnh quê hương và bảo hộ, hỗ trợ công dân, phòng ngừa rủi ro cho người lao động.

Đối với Kết luận số 62-KL/TW về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động, giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo cụ thể hóa, gắn với đào tạo nhân lực cho các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Về trục an ninh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì tham mưu triển khai Kết luận số 86-KL/TW, gắn với xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Về Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm người dễ bị tổn thương và lợi ích công thông qua khởi kiện vụ án dân sự, giao Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai; cấp ủy cơ sở, MTTQ và các đoàn thể có trách nhiệm phát hiện, cung cấp thông tin vụ việc ngay từ thôn, tổ dân phố.

Về tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ, chất lượng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cơ quan, địa phương mình.

Với mỗi nghị quyết, chỉ thị, kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng giao các ban Đảng, đơn vị liên quan làm đầu mối hướng dẫn tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, nhân rộng những cách làm hay. Đồng thời, đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, bắt tay vào việc; chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn; tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ.