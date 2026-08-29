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Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 29/8, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Công Thành - đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, Đảng bộ xã Hương Sơn.

Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương.

Đồng chí Nguyễn Công Thành sinh ngày 1/1/1922, quê quán thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn; vào Đảng ngày 1/8/1948, chính thức ngày 1/8/1949. Hiện nay, đồng chí đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Sơn Bằng, Đảng bộ xã Hương Sơn.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại địa phương như: tham gia đội du kích, dạy bình dân học vụ, tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, làm cán bộ thông tin - văn hóa, địa chính... Ở mỗi cương vị, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tận tụy với công việc, tích cực đóng góp cho phong trào cách mạng và sự phát triển của quê hương.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Công Thành.

Trong những năm kháng chiến, đồng chí Nguyễn Công Thành tích cực tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích đạt được, đồng chí vinh dự được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và Huân chương Kháng chiến chống Pháp.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Công Thành tiếp tục sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn Sơn Bằng. Dù tuổi cao, đồng chí vẫn luôn phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những đóng góp và uy tín của đồng chí được cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương tin tưởng, quý trọng.

Nhiều người con của đồng chí Nguyễn Công Thành tiếp tục nối tiếp truyền thống, vinh dự được trao tặng Huy hiệu 50 năm, 60 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng cho việc phát huy truyền thống cách mạng qua các thế hệ người dân Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần của người đảng viên, là chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên quý báu đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hương Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; đồng thời, trân trọng, phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Từ tấm gương của đồng chí Nguyễn Công Thành, cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên địa phương cần tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương; ra sức thi đua, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo địa phương chung vui cùng gia đình đồng chí Nguyễn Công Thành.
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Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Thành.

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Tags:

#Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng #Đảng viên lão thành #Đồng chí Nguyễn Thành Đồng #Trao huy hiệu Đảng dịp 2/9

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

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