Chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 9/9, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban với các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Trong những tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện; các đảng ủy trực thuộc, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các cơ quan trong hệ thống chính trị đã bám sát chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Phúc Sơn trình bày báo cáo khái quát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 73/73 đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Toàn tỉnh đã sắp xếp 1.901 thôn, tổ dân phố xuống còn 827 đơn vị, giảm 56,5%; thành lập 821 tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.

Các đảng ủy xã, phường đã tập trung ổn định tổ chức, giữ vững nguyên tắc, quy chế làm việc và bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị liên tục, thông suốt sau sắp xếp; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng và cán bộ cơ sở được triển khai đồng bộ, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng Trần Xuân Phượng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Xuân Phạm Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Nhiều địa phương duy trì đà tăng trưởng khá, từng bước khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế. Một số địa phương thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và xử lý các tồn đọng được một số địa phương tập trung quyết liệt, tạo kết quả rõ nét…

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia tích cực Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau kỳ họp, Đoàn tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến, tổng hợp 17 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và 8 kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh; tổ chức 6 hội nghị lấy ý kiến các dự án luật, hoàn thiện Quy chế làm việc và Chương trình giám sát năm 2026.

HĐND tỉnh đã tổ chức 7 kỳ họp; ban hành 64 nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng ước tăng 40,19% so với cùng kỳ. Đến ngày 28/8/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.459 tỷ đồng, bằng 92% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến ngày 26/8/2026, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 43 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 171.446 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn 412,6 triệu USD; thành lập mới 1.956 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 15.272 tỷ đồng, tăng 1,7 lần về số lượng và 2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Công tác xử lý dự án tồn đọng và quy hoạch, công tác sắp xếp, xử lý tài sản công, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm rõ một số nội dung mà các địa phương có đề xuất.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức các đợt ra quân xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Phân tích những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, các cấp, ngành phải tập trung cao độ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp nắm tình hình; tập trung chỉ đạo giải quyết việc khó, việc chậm, vấn đề nổi lên; không né tránh, đùn đẩy. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trước hết gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Người đứng đầu phải thường xuyên kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn; nhiệm vụ chậm, kéo dài phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý dứt điểm.

Tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng; tập trung phát triển đảng viên đảm bảo mục tiêu đề ra. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên phải nghiêm túc, thực chất, gắn với phẩm chất, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tăng cường tập huấn, hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ cấp xã, nhất là các lĩnh vực mới được phân cấp, phân quyền hoặc có nhiều quy định chuyên ngành. Rà soát vị trí việc làm; bố trí, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên lĩnh vực còn thiếu, yếu. Đảng ủy các xã, phường cần rà soát lại các quy chế, quy định về công tác cán bộ.

Tập trung cao nhất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và chuẩn bị các động lực tăng trưởng và phát triển năm 2027. "Cần xác định đây là nhiệm vụ với áp lực rất lớn, các địa phương phải tập trung khai thác tối đa dư địa phát triển, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số - địa phương nào không đạt chỉ tiêu tăng trưởng thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm", đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Quyết liệt xử lý các tồn tại, vướng mắc kéo dài; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực. Cần rà soát từng dự án, công trình tồn đọng, chậm tiến độ; xác định rõ nguyên nhân, phương án, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Khẩn trương xây dựng phương án, phân công trách nhiệm và tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng, tài nguyên, môi trường; xử lý kịp thời các tồn đọng về đơn thư, khiếu nại, tố cáo và vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đến cùng và có kết quả.

Lưu ý thêm một số nội dung về nhiệm vụ của các đảng ủy và cơ quan cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đảng ủy, cơ quan, đơn vị phải rà soát toàn bộ chương trình công tác, xác định rõ nhiệm vụ để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ năm 2027.