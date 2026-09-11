Tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bộ Ngoại giao Pháp

Việc tiếp nhận tư liệu góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa Việt Nam và Pháp.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 10/9, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đã tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại (Bộ Văn hóa) phối hợp Bộ Ngoại giao Pháp trao tặng, phục vụ công tác nghiên cứu, lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Võ Thành Hưng trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Pháp và các cơ quan liên quan đã gìn giữ, bảo quản và trao lại cho Việt Nam những tư liệu có giá trị lịch sử đặc biệt. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh sự kiện này càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Pháp.
Theo ông, đây là nguồn sử liệu quý, phản ánh mối liên hệ giữa lịch sử cách mạng Việt Nam với phong trào tiến bộ tại Pháp, đồng thời cho thấy vị trí đặc biệt của nước Pháp trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đánh giá việc tiếp nhận tư liệu không chỉ góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.
Ông đề nghị các cơ quan lưu trữ, bảo tàng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, triển khai số hóa, khai thác và phát huy giá trị các nguồn tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng Việt Nam và quan hệ Việt-Pháp.
Cục trưởng Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Pháp Romain Joulia bày tỏ vui mừng được trao cho phía Việt Nam các tư liệu có giá trị; nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, nghiên cứu và chia sẻ các nguồn tư liệu lịch sử, qua đó, giúp công chúng và thế hệ trẻ hiểu đầy đủ hơn về những giai đoạn quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.
Ông Romain Joulia đánh giá cao quan tâm của Việt Nam, nhấn mạnh việc trao tặng tư liệu thể hiện tinh thần hợp tác và tin cậy giữa các cơ quan hai bên, đồng thời bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan lưu trữ, nghiên cứu và bảo tàng hai nước, nhất là trong công tác khai thác, số hóa và giới thiệu các tư liệu liên quan đến Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Pháp.
Lễ tiếp nhận có ý nghĩa thiết thực đối với công tác sưu tầm, bổ sung tư liệu phục vụ Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Cách mạng Việt Nam. Việc hai bên cùng gìn giữ và chia sẻ các tư liệu lịch sử góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và nền tảng tin cậy, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp./.
Tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn.
Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tinh thần cho các thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Sáng 28/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Nghị quyết số 02 NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của trung ương, của tỉnh.
Sáng 28/8, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định khẳng định Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với đồng chí Bùi Thị Thuẩn khi đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Giải bài toán về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ ở đầu tư, nâng cấp mà trước hết là ở lựa chọn phù hợp điểm sinh hoạt, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.