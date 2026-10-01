Lập fanpage mạo danh các giáo xứ lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người

Đối tượng Đặng Hoàng Lợi

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi (SN 1997, trú tại xã Duy Xuyên) và Đặng Hùng Vương (SN 1996, trú tại xã Thu Bồn), thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương đã bàn bạc, thống nhất, lập Fanpage Facebook “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (địa chỉ tại xã Hà Linh - Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (địa chỉ tại xã Tân Tây - Tây Ninh).

Trên các Fanpage giả mạo, các đối tượng đăng tải bài viết, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ.

Đối tượng Đặng Hùng Vương.

Để che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy tìm, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền của những người ủng hộ.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, Vương và Lợi hướng dẫn những người tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản đã cung cấp. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có việc mua thẻ cào điện thoại và giao dịch, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế. Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng, chia nhau tiêu xài.

Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu xác định Lợi và Vương đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.