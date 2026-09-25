Công an Hà Tĩnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (Nghị quyết số 66.18) cho chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp; cơ sở kinh doanh dịch vụ, tư vấn thiết kế, thi công về PCCC trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, lĩnh vực PCCC&CNCH có một số thay đổi quan trọng như: không thực hiện thủ tục nghiệm thu về PCCC (đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu); không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; những thay đổi về hồ sơ thủ tục thẩm định thiết kế liên quan PCCC và hồ sơ thủ tục cấp giấy phép lưu thông phương tiện PCCC&CNCH.

Việc thay đổi theo Nghị quyết số 66.18 là bước cải cách quan trọng nhằm giảm hồ sơ, giấy tờ và thời gian thực hiện TTHC; giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ động triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) quán triệt các nội dung.

Hội nghị nhằm giúp các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp; cơ sở kinh doanh dịch vụ, tư vấn thiết kế, thi công về PCCC nắm vững quy định mới; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC; chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH. Từ đó, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công tác PCCC&CNCH là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển KT-XH của địa phương. Vì vậy, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, trong đó có Nghị quyết số 66.18 cần được xác định là trách nhiệm của cả cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp và mỗi người dân.