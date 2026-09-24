Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Phát hiện quả bom nặng 227kg khi san lấp đất làm nghĩa trang

Dương Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Vào lúc 14h ngày 23/9, trong quá trình san lấp đất làm nghĩa trang tại khu vực thuộc thôn Thượng Long, xã Đức Thọ, gia đình ông Trần Văn Phong (trú tại địa phương) đã phát hiện 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

bqbht_br_a3.jpg
Quả bom nặng 227kg, dài 1,54m, đường kính 27,4cm

Ngay sau khi nhận được trình báo của người dân, Ban CHQS xã Đức Thọ đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra. Qua xác định ban đầu, đây là bom MK82, loại 500 bảng Anh, nặng 227kg, dài 1,54m, đường kính 27,4cm, vỏ đã rỉ sét, nằm lộ thiên sau khi san gạt.

bqbht_br_a2.jpg
Ban Công Binh - Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tại hiện trường.

Ban CHQS xã đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, căng dây cấm, cắt cử lực lượng dân quân canh gác 24/24 giờ, đồng thời báo cáo nhanh về Bộ CHQS tỉnh và UBND xã để chỉ đạo xử lý.

Hiện Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Tin liên quan

Tags:

#phát hiện bom #Phát hiện quả bom

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi sai làn tại giao lộ

Tại các giao lộ ở Hà Tĩnh, tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chen lấn, không nhường đường vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 5 người tử vong

Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.
Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng

Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!