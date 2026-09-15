Ngăn hàng lậu từ cửa khẩu, chặn hàng giả trên thị trường

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử do Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, TP. Hà Nội) cầm đầu, thu giữ gần 50.000 sản phẩm, trị giá 8,7 tỷ đồng (2/2026).

Một trong những thủ đoạn tội phạm buôn lậu thường sử dụng là lợi dụng pháp nhân để thực hiện hoạt động gian lận thương mại; tìm sơ hở trong quản lý, kiểm hóa hàng hóa, kiểm tra sau thông quan để khai sai chủng loại, số lượng hàng hóa thông qua chính ngạch, nhằm mục đích buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Hàng hóa chủ yếu là vàng, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, động vật hoang dã, pháo... được vận chuyển từ Lào vào nội địa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Một số đối tượng dùng phương thức, thủ đoạn chia nhỏ hàng hóa nhập lậu, hàng cấm để vận chuyển bằng xe tải, cất giấu trong các khoang chứa hàng tự chế trên xe khách. Đối tượng còn lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là qua Tiktok, Zalo, Facebook... để vận chuyển hàng hóa vi phạm thông qua các đơn vị kinh doanh chuyển phát, bưu điện...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Hà Tĩnh triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn các xã Đức Minh, Can Lộc (2/2026).

Trước tình hình đó, lực lượng công an đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác, đấu tranh đối với tội phạm của quần chúng nhân dân. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng đấu tranh, bóc gỡ nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Đáng kể như, vào tháng 2/2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn các xã Đức Minh, Can Lộc, do Đoàn Thị Lam (SN 1972, trú thôn Yên Mỹ, xã Đức Minh), Trần Văn Hợp (SN 1997, trú thôn 4, xã Đức Thọ) và Nguyễn Cao Cường (SN 1984, trú thôn Yên Phú, xã Đức Minh) cầm đầu. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc đông y cổ truyền giả.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hùng (SN 1974, trú phường Thành Sen) đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” (2/2026).

Trên tuyến quốc lộ 1 và thị trường nội địa nổi lên là các hành vi kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ quay vòng, mua đi bán lại giữa các doanh nghiệp để hợp thức hàng hóa nhập lậu như hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng; quần áo may mặc sẵn; mỹ phẩm; hàng gia dụng; thuốc lá, gạo... Lực lượng công an đã tiến hành bóc gỡ nhiều vụ án để kịp thời trấn áp, răn đe.

Tháng 2/2026, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Hà Tĩnh, đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng (SN 1974, trú phường Thành Sen) đang thực hiện hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May - Chất lượng thay lời nói” và chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty TNHH Cỏ May (địa chỉ: số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Phan Hữu Dương (SN 1975, trú tại xã Yên Hòa) tàng trữ, buôn bán 70 kg pháo hoa nổ, bị Công an xã Yên Hòa phát hiện, bắt quả tang vào tháng 1/2026.

Qua đấu tranh ban đầu, Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua gạo giá rẻ, nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” để đóng gói, bán cho Trần Kim Thơ (SN 1972, trú phường Thành Sen) với giá 13 triệu đồng/tấn nhằm thu lợi bất chính. Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Thơ 2 tấn gạo giả.

Được biết, từ đầu năm 2026 lại nay, lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 339 vụ /370 đối tượng liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ; xử lý 48 vụ, 7 bị can; xử lý hành chính 280 vụ, 284 đối tượng.