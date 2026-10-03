Hủy nổ thành công 2 quả bom sót lại sau chiến tranh

Cán bộ chuyên môn tiến hành các bước trước khi hủy nổ.

Trưa 3/10, tại thao trường bắn Bộ CHQS tỉnh (thuộc xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh), Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS xã Hương Phố và Ban CHQS xã Đức Thọ tổ chức hủy nổ thành công 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Trước đó, ngày 1/10, tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, người dân phát hiện một quả bom nằm sau nhà ông Lê Đức Toàn, cạnh sát tuyến đường sắt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác định tình trạng và triển khai phương án bảo vệ và tiến hành di chuyển về tại thao trường bắn Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 23/9, trong quá trình san lấp mặt bằng làm nghĩa trang tại khu vực thôn Thượng Long, xã Đức Thọ, gia đình ông Trần Văn Phong (trú tại địa phương) phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Đây là loại bom được xác định là MK82, trọng lượng 500 bảng Anh (khoảng 227 kg), dài 1,54 m, đường kính 27,4 cm.

Sau gần 3 giờ thực hiện, 2 quả bom đã được tiến hành huỷ nổ thành công.

Sau khi báo cáo cấp trên, lên phương án, Ban Công Binh, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành di chuyển 2 quả bom nói trên về tại thao trường bắn cùng với sự hỗ trợ của phương tiện và lực lượng cán bộ, chiến sỹ tiến hành huỷ nổ. Sau gần 3 giờ thực hiện, 2 quả bom đã được tiến hành huỷ nổ thành công theo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn tuyệt đối.

Việc kịp thời phát hiện, thu gom và hủy nổ các loại bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, bảo đảm an toàn địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội.