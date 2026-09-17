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Tổ chức sử dụng ma túy, 4 bị cáo lĩnh 30 năm 9 tháng tù

Hồng Quân
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(Baohatinh.vn) - TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 30 năm 9 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sáng 17/9, Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Xuân Long cùng đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo gồm Hoàng Xuân Long (SN 1992), Trịnh Long Vũ (SN 2003), Hoàng Xuân Tiến (SN 1995), cùng trú phường Thành Sen và Trần Thế Anh (SN 1988, trú phường Hà Huy Tập), tỉnh Hà Tĩnh.

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Các bị cáo (từ trái sang phải): Hoàng Xuân Tiến, Hoàng Xuân Long, Trần Thế Anh và Trịnh Long Vũ tại điểm cầu xét xử Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Theo cáo trạng, trong các ngày 7 và 8/4/2026, tại một phòng trọ trên đường Ngô Đức Kế, thuộc tổ dân phố 6, phường Thành Sen, 4 bị cáo đã 2 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ở lần thứ nhất, Hoàng Xuân Long, Trịnh Long Vũ, Trần Thế Anh và Hoàng Xuân Tiến cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ở lần thứ hai, ngoài việc 4 bị cáo tiếp tục tổ chức sử dụng, Long và Vũ còn tổ chức cho Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1996, trú phường Thành Sen) sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 2h15 ngày 8/4, Công an phường Thành Sen kiểm tra, phát hiện vụ việc. Sau đó, 4 bị cáo xin đầu thú và giao nộp các công cụ, phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Xuân Long 8 năm tù; Trần Thế Anh 7 năm 9 tháng tù; Trịnh Long Vũ và Hoàng Xuân Tiến mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng mức án 4 bị cáo phải chấp hành là 30 năm 9 tháng tù.

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Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

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