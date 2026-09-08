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Nhan nhản xe mang biển kiểm soát Lào vi phạm giao thông trên quốc lộ 8

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Tình trạng xe ô tô vi phạm giao thông trên quốc lộ 8, đặc biệt là xe biển kiểm soát (BKS) Lào, đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) với nhiều lỗi như lấn làn, dừng đỗ sai quy định... diễn ra khá phổ biến.

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Quốc lộ 8, đoạn từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xã Sơn Tây là tuyến giao thông có lượng lớn xe qua lại mỗi ngày, đặc biệt là xe mang BKS Lào.
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Ghi nhận trên tuyến quốc lộ 8, đoạn qua địa bàn xã Sơn Tây không khó để bắt gặp các phương tiện dừng, đỗ thiếu trật tự, lấn chiếm phần đường giao thông gây ảnh hưởng đến ATGT trên tuyến. Nhiều xe trong số đó mang BKS nước bạn Lào.
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Tại khu vực cổng B – Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tình trạng xe mang BKS Lào dừng, đỗ thiếu trật tự diễn ra phổ biến. Công an xã Sơn Tây đã thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu các tài xế chấp hành quy định, song tình trạng đỗ ngược chiều, chiếm phần đường vẫn tái diễn, gây cản trở giao thông.
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Tại một số vị trí, các phương tiện đỗ không theo hàng lối, chiếm dụng không gian lưu thông của các phương tiện khác. Việc dừng, đỗ tùy tiện, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 8 có lưu lượng phương tiện lớn, không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Trong ảnh: Phương tiện BKS Lào đậu ngược chiều trên quốc lộ 8.
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“Đoạn quốc lộ 8 từ xã Sơn Kim 1 đến Sơn Tây có rất nhiều xe tải, xe container qua lại. Một số xe BKS Lào chạy khá nhanh, có lúc lấn làn, vượt đèn đỏ, thậm chí đỗ ngược chiều để bốc hàng. Đường có đoạn hẹp nên những tình huống như vậy rất nguy hiểm, nhất là khi các xe đi ngược chiều gặp nhau”, ông P.V.H. - người dân xã Sơn Kim 1 bức xúc.
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Không chỉ trên quốc lộ 8, nhiều xe BKS Lào còn dừng, đỗ ngược chiều trong khu dân cư, trên tuyến đường cứu hộ – cứu nạn ở xã Sơn Tây để vá lốp.
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Xe tải BKS Lào ngang nhiên dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông trên tuyến đường vào khu dân cư dọc quốc lộ 8.
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Xe BKS Lào lưu thông trên quốc lộ 8.
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“Xe biển kiểm soát Lào chạy trên tuyến quốc lộ 8, đặc biệt là khu vực Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây khá nhiều, trong đó rất nhiều xe do tài xế Việt Nam điều khiển. Một số trường hợp khi tham gia giao thông vi phạm như lấn làn, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng quy định. Điều đáng nói là nếu không bị lực lượng chức năng phát hiện, dừng xe xử lý ngay thì những lỗi vi phạm này rất khó xử lý về sau, nhất là khi phương tiện mang biển số nước ngoài. Nếu không có cơ chế quản lý, kết nối thông tin giữa hai bên thì việc xử lý sẽ khó triệt để”, anh N.T.T - một tài xế thừa nhận.
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Thực tế này cho thấy, phương tiện mang BKS Lào ngày càng xuất hiện nhiều trên tuyến quốc lộ 8, nhất là khu vực từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về trung tâm xã Sơn Tây. Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường tuần tra, kiểm soát mà còn phải có giải pháp quản lý phù hợp với đặc thù phương tiện nước ngoài. Đặc biệt, đối với các lỗi như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hay vi phạm được phát hiện qua camera, nếu chỉ trông chờ vào việc lực lượng chức năng trực tiếp có mặt để dừng phương tiện thì rất khó kiểm soát toàn bộ tuyến đường. Trong ảnh: Xe BKS Lào đỗ lấn chiếm khu vực dành cho người chờ xe bus trên quốc lộ 8.
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Lưu lượng xe BKS Lào qua quốc lộ 8 ngày càng lớn, do đó cần sớm có cơ chế phối hợp, kết nối thông tin để nâng cao hiệu quả xử lý khi các phương tiện này vi phạm ATGT.

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