Lấy an toàn làm nguyên tắc hàng đầu khi qua các điểm mở dải phân cách

Vào lúc 13h05’ ngày 11/9, xe ô tô bán tải do tài xế H.V.D. (SN 1995, trú xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển tới Km 549+150 thuộc địa phận xã Kỳ Anh, ô tô bán tải va chạm với xe máy do ông N.T.B (SN 1971, trú xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lưu thông theo chiều ngược lại, đang qua điểm mở dải phân cách.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến ông B. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại điểm mở dải phân cách quốc lộ 1 ở xã Kỳ Anh giữa xe ô tô bán tải với xe máy làm 1 người tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ tai nạn có liên quan tới việc người điều khiển xe máy khi lưu thông qua điểm mở dải phân cách đã không chú ý quan sát, không nhường đường; tài xế xe ô tô bán tải cũng không chú ý quan sát, không chấp hành hiệu lệnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ, không giảm tốc độ khi qua khu vực giao nhau.

Vụ tai nạn một lần nữa cảnh báo về những mối nguy xảy ra va chạm, tai nạn giao thông (TNGT) khi lưu thông qua các điểm mở dải phân cách quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh.

Quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài khoảng 130km, đóng vai trò là trục giao thông xương sống kết nối giao thương và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến, hệ thống dải phân cách cứng bằng bê tông đã được lắp đặt khá đồng bộ trên hầu hết toàn tuyến. Kèm với đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân hai bên đường, cơ quan quản lý đường bộ bố trí các điểm mở trên dải phân cách cứng.

Tuy nhiên, tại một số điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua đã xảy ra khá nhiều vụ TNGT gây thiệt hại về người và tài sản.

﻿Khi lưu thông qua các điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1, người dân cần đặc biệt chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn.

Ghi nhận thực tế tại nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 1 cho thấy, tình trạng vi phạm quy tắc an toàn khi qua điểm mở dải phân cách diễn ra khá phổ biến. Hình ảnh những chiếc xe máy, xe đạp điện, thậm chí cả ô tô thản nhiên tạt đầu xe khác, chuyển hướng đột ngột mà không có tín hiệu xin đường hay không giảm tốc độ đã trở thành “thói quen” của không ít người.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng đi ngược chiều để “rút ngắn” quãng đường đến điểm mở dải phân cách diễn ra thường xuyên, bất chấp dòng xe cơ giới đang lưu thông với tốc độ cao. Nhiều người điều khiển phương tiện khi đến điểm quay đầu lại không chú ý quan sát, hoặc chủ quan cho rằng các xe khác sẽ chủ động né tránh mình, dẫn đến những tình huống phanh gấp, mất lái nguy hiểm.

“Tại các điểm mở dải phân cách không đảm bảo việc quay đầu phương tiện, dù đã có biển báo “cấm quay đầu” nhưng thực tế, khá nhiều người vẫn “phớt lờ”, cho xe quay đầu, dẫn tới TNGT”, Thiếu tá Thái Minh Phương - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho hay.

﻿ ﻿ Tại điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 ở xã Việt Xuyên, dù đã có biển cấm xe ô tô quay đầu, nhưng một số phương tiện vẫn vi phạm.

Bên cạnh yếu tố chủ quan từ ý thức của người tham gia giao thông, không thể không nhắc đến những bất cập về mặt hạ tầng tại một số điểm mở dải phân cách. Trên thực tế, có những vị trí điểm mở được đặt tại các đoạn đường chưa thực sự phù hợp, khuất tầm nhìn hoặc trên một đoạn tuyến ngắn có nhiều điểm mở. Vào các giờ cao điểm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, tại những điểm mở này, nguy cơ TNGT luôn tiềm ẩn.

Trước tình hình trên, việc triển khai các giải pháp đồng bộ để kiềm chế TNGT tại các điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương.

Theo ghi nhận của PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, thời gian qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cần chú ý quan sát khi lưu thông qua điểm mở dải phân cách, đồng thời, tuần tra, xử lý vi phạm giao thông các trường hợp vi phạm.

Cơ quan quản lý đường bộ đóng điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 ở xã Kỳ Xuân.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng phối hợp với công an các địa phương, cơ quan quản lý đường bộ tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống điểm mở dải phân cách. Đối với những điểm mở bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, cần kiên quyết đóng hoặc điều chỉnh kích thước, vị trí phù hợp và bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt gờ giảm tốc để người tham gia giao thông dễ nhận biết.

Ông Trần Thế Thành - Phó Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II – Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: “Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của địa phương, vừa qua, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đóng 3 điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 qua các xã Kỳ Xuân, Cẩm Xuyên. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục rà soát các điểm mở để triển khai biện pháp đảm bảo ATGT”.

Một số điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 được rào chắn để ngăn phương tiện qua lại, chỉ dành lối cho người đi bộ qua đường.

Theo nhìn nhận của cơ quan quản lý đường bộ, giải pháp căn cơ và bền vững nhất vẫn là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người dân. Các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với thực tế đời sống người dân; trong đó, tập trung tuyên truyền quy tắc, quy định lưu thông an toàn qua các điểm giao cắt, nguy cơ và hậu quả của việc thiếu quan sát khi qua đường để người dân nắm rõ, phòng tránh TNGT.