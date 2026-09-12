Tổ chức thành công thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Đại biểu tham dự chương trình.

Chiều 12/9, UBND tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2026 tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh. Dự và chỉ đạo thực tập có đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Cuộc thực tập huy động hơn 460 người tham gia và 37 phương tiện các loại cùng nhiều thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại thuộc nhiều lực lượng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình thực tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố được kiềm chế, kéo giảm so với cùng kỳ năm 2025; không xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, dù chưa xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, tình hình cháy, nổ trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy, nổ còn cao. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và cơ sở cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cuộc thực tập nhằm nâng cao năng lực toàn diện của các lực lượng trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, các lực lượng được điều động sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần, ý thức trách nhiệm, tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh chỉ huy, quy chế phối hợp, hiệp đồng tác chiến để thực tập thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh là điểm tổ chức thực tập.

Theo Kế hoạch số 295/KH-UBND, ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh năm 2026, UBND tỉnh đã lựa chọn Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh là điểm tổ chức thực tập. Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh có tổ hợp 11 hạng mục chính và phụ trợ, dây chuyền công nghệ sản xuất rộng lớn, hiện đại, tổng diện tích xây dựng 14.453m2, với số lượng người thường xuyên có mặt khoảng 150 người, có tính chất phức tạp, nguy cơ cháy, nổ cao. Tại đây, nếu xảy ra sự cố cháy, nổ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tình huống giả định được xây dựng là xảy ra cháy tại khu vực nhà “Tank lên men”. Trong quá trình vận hành sản xuất, do 1 công nhân vi phạm quy định về PCCC, vứt tàn thuốc vào vật liệu dễ cháy, dẫn đến cháy lan trên diện rộng, gặp hỗn hợp khí mê-tan tích tụ trong quá trình sản xuất gây nổ và tạo thành đám cháy lớn.

Khi xảy ra nổ đã làm phá vỡ hệ thống dây chuyền sản xuất, cháy lan sang khu vực khác dẫn đến phát nổ hệ thống, thiết bị điện, gây mất điện. Đám cháy tiếp tục phát triển nhanh, tỏa ra lượng lớn khói, khí độc và nhiệt lượng cao, nhiều người hoảng loạn, mắc kẹt.

Sau khi phát hiện cháy, Đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ sở đã nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ sở tiến hành sơ tán, hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực, đồng thời các nhân viên kỹ thuật đã kích hoạt, khởi động bằng tay hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan; triển khai các mũi lăng phun nước để khống chế hướng cháy lan của đám cháy, ngăn khói khí độc tiếp cận vào các đường thoát nạn.

Nhận được tin báo cháy, xác định đây là đám cháy lớn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo động toàn đơn vị.

Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện bao gồm 1 xe chỉ huy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chở nước, 6 xe chữa cháy, 1 xe cẩu, 1 xe cứu thương của 5 khu vực cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy, triển khai đội hình phun nước trực tiếp vào đám cháy.

Các lực lượng quân sự, y tế tham gia phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng, phương tiện ở tất cả các mũi đã nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy theo đúng kế hoạch đề ra.

Đánh giá về cuộc thực tập, Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp nhịp nhàng, triển khai nhanh chóng, đúng chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng. Công tác bảo đảm an toàn được thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình, không để xảy ra sự cố. Các lực lượng tham gia thực tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy; xử lý tin báo nhanh, hiệu quả, kịp thời; hoàn thành đúng quy trình và cơ chế...