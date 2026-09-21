Mất an toàn giao thông ngay đầu năm học: Đừng để sự chủ quan thành thói quen

Chiều 15/9, tại ngã tư giao giữa huyện lộ 102 và đường Hàm Nghi kéo dài, thuộc phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải mang BKS 38B-052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú xã Thạch Xuân) điều khiển, di chuyển theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân, đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 38M1-387.xx chở 3 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn. Hậu quả, 2 học sinh tử vong và 1 em bị thương.

Vụ tai nạn là hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn giao thông đang hiện hữu trên hành trình đến trường của các em học sinh, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc siết chặt quản lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông ngay từ đầu năm học.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh tử vong và 1 em bị thương trên địa bàn phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) Ảnh: Văn Đức

Thực tế ghi nhận tại nhiều tuyến đường và khu vực trường học trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy, tình trạng học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra.

Chỉ trong thời gian ngắn có mặt trên tuyến đường tỉnh 547 qua địa bàn xã Mai Phụ, phóng viên ghi nhận nhiều học sinh điều khiển phương tiện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, dù pháp luật đã quy định cụ thể về độ tuổi được phép điều khiển đối với từng loại phương tiện, nhưng không ít em học sinh THCS vẫn điều khiển xe máy điện để đến trường, khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Em L.Q.A. (Trường THCS Mỹ Châu, xã Mai Phụ) điều khiển xe máy điện khi chưa đủ tuổi và không đội mũ bảo hiểm.

Em L.Q.A. - học sinh Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) cho biết: “Em biết mình chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện, nhưng em vẫn sử dụng phương tiện này vì nhà xa trường và tiện đi lại. Em cũng biết đi xe phải đội mũ bảo hiểm, nhưng hôm nay em đi vội nên không mang”.

“Nhà gần”, “hôm nay vội”... những lý do tưởng chừng đơn giản ấy đang khiến việc chấp hành các quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh đang bị xem nhẹ. Và khi vi phạm nhỏ lặp lại nhiều lần, sự chủ quan rất dễ trở thành thói quen.

Bên cạnh đó, trên những tuyến đường có đông học sinh, không khó bắt gặp cảnh dàn hàng ngang, chở quá số người, đi sai phần đường, đi ngược chiều, thiếu quan sát hoặc đùa nghịch khi đang điều khiển phương tiện… Đặc biệt, tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, xe trọng tải lớn lưu thông, chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể khiến học sinh không kịp xử lý và gây ra hậu quả khôn lường.

Hàng loạt trường hợp học sinh vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông tại các xã Mai Phụ, Thạch Hà, Can Lộc.

Học sinh không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn xã Can Lộc.

Những vi phạm của học sinh có thể bắt nguồn từ tâm lý lứa tuổi, sự thiếu kỹ năng hay nhận thức chưa đầy đủ. Nhưng phía sau hành trình đến trường của các em còn có trách nhiệm của người lớn. Phụ huynh không chỉ đưa đón mà còn là người lựa chọn phương tiện, quản lý việc sử dụng xe và hình thành thói quen tham gia giao thông cho con. Thế nhưng, tại nhiều khu vực trường học, cảnh phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, dừng đỗ tùy tiện trước cổng trường... vẫn diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm.

Đơn cử tại cổng Trường Tiểu học Lộc Hà (xã Lộc Hà), dù mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã được triển khai từ lâu, kèm hệ thống loa thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng thực tế tại khu vực cổng trường vào giờ đưa đón học sinh vẫn xuất hiện tình trạng mất an toàn giao thông. Sự chủ quan của một bộ phận phụ huynh, từ việc không đội mũ bảo hiểm đến dừng, đỗ phương tiện thiếu trật tự, đang khiến mục tiêu xây dựng “cổng trường an toàn” chưa thực sự trọn vẹn.

Chị Phan Thị Phương Linh (xã Lộc Hà) cho biết: “Nhà gần trường, đường đi lại quen thuộc nên nhiều khi tôi chủ quan, nghĩ chỉ đưa các cháu đi một đoạn ngắn rồi về. Sau lần này, tôi sẽ cẩn thận hơn, chấp hành đầy đủ quy định và đội mũ bảo hiểm cho cả mình và các cháu mỗi khi điều khiển phương tiện trên đường”.

Việc phụ huynh không chấp hành các quy định về an toàn giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm, mà khi những hành vi như vậy lặp lại, trẻ em rất dễ hình thành tâm lý coi việc vi phạm là bình thường. Người lớn yêu cầu trẻ phải chấp hành luật, nhưng nếu chính mình lại tùy tiện với luật, bài học về an toàn giao thông sẽ khó có sức thuyết phục.

Hàng loạt trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông tại cổng Trường Tiểu học Lộc Hà (xã Lộc Hà).

Ở lứa tuổi học sinh, các em còn thiếu kỹ năng và khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các em còn dễ bị tác động bởi bạn bè, tâm lý muốn thể hiện bản thân, trong khi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của những hành vi vi phạm. Những hạn chế này càng đáng lo nếu thiếu sự hướng dẫn, nhắc nhở và quản lý thường xuyên từ gia đình, nhà trường.

Thầy Lê Hữu Sỹ - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ nghệ Lý Tự Trọng cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc kiểm soát của nhà trường vẫn gặp không ít khó khăn. Một số phụ huynh còn giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, trong khi nhiều học sinh gửi xe bên ngoài khiến nhà trường khó nắm và kiểm soát được phương tiện các em sử dụng”.

Không chỉ nhà trường, mà công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng cũng đang gặp những khó khăn nhất định. Thượng úy Trần Cao Sơn - Công an xã Lộc Hà cho biết: “Trong quá trình tuần tra, kiểm soát cho thấy vẫn còn một bộ phận phụ huynh, học sinh chưa chấp hành nghiêm quy định; khi vắng lực lượng chức năng kiểm tra, một số trường hợp lại tái diễn vi phạm. Trong khi đó, lực lượng công an cơ sở còn mỏng, khó duy trì kiểm tra thường xuyên. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm”.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 58.184 học sinh tại 55/55 trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời ra mắt 2 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về giao thông vẫn đáng lo ngại. Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong 9 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử phạt 4.226 trường hợp vi phạm trong độ tuổi học sinh. Các lỗi chủ yếu gồm vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, phần đường, làn đường và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Những vi phạm giao thông của học sinh không chỉ là câu chuyện về ý thức của các em. Đó còn là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong việc quản lý, giáo dục, kiểm tra, xử lý. Chỉ khi các mắt xích này cùng được siết chặt, những quy định về an toàn giao thông mới thực sự đi vào đời sống. An toàn giao thông của học sinh bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng phải được thực hiện đều đặn mỗi ngày. Khi việc chấp hành luật trở thành thói quen, những con đường đến trường mới thực sự an toàn.