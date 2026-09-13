Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc ở xã Kỳ Thượng

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số đề, với tổng số tiền liên quan khoảng 40 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Thái Thắng (SN 1991), Lê Xuân Bắc (SN 1983), Lê Văn Sáng (SN 1982) và Thái Văn Giang (SN 2000), cùng trú tại xã Kỳ Thượng về tội “Đánh bạc”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã phát hiện và đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của 4 đối tượng trên. Trong đó, Đào Thái Thắng là người đứng ra ghi số đề, với tổng số tiền liên quan đến việc đánh bạc khoảng 40 triệu đồng.
Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hoàn tất hồ sơ, để xử lý theo quy định của pháp luật.
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