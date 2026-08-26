Bắt đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo và mua bán người xuyên quốc gia

Đối tượng Hoàng Thuỳ Linh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ thành công Hoàng Thùy Linh (SN 1998, trú tại xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, Thái Nguyên) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, là người tổ chức, cầm đầu một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

Hoàng Thùy Linh cầm đầu đường dây hoạt động tại khu vực đặc khu Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo (Lào). Đường dây này có hơn 155 người Việt Nam tham gia, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Linh tổ chức cho các đối tượng trong đường dây tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam. Các đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, gây dựng lòng tin với những người được kết bạn, làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng đưa ra những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân tham gia ứng dụng OYO.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Thuỳ Linh.

Bằng thủ đoạn đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và sự tin tưởng về các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, các đối tượng từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản. Hoạt động của đường dây được tổ chức theo nhiều khâu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các đối tượng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Đáng chú ý, ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây còn liên quan đến hành vi mua bán người, hoạt động xuyên quốc gia.

Việc bắt giữ Hoàng Thùy Linh là kết quả của quá trình xác minh, truy xét và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh với các cơ quan chức năng của Lào và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua đó, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm mua bán người xuyên quốc gia.

Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra đường dây tội phạm này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.