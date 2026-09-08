Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị năm học 2026 – 2027

(Baohatinh.vn) - Tham gia các lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung có 65 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương tại Hà Tĩnh.
Chiều 8/9, Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 214, 215, 216, năm học 2026 – 2027.
Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Tham gia các lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, khóa 214, 215, 216 năm học 2026 – 2027 có 65 học viên là cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh.
Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng; quan điểm, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực.
Cùng với đó, chương trình chú trọng bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đồng thời gắn lý luận với nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn tại cơ sở.
Thông qua khóa học, các học viên có điều kiện nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
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