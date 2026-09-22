Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Chiều 22/9, trong chương trình công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tới thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (thôn Bắc Thượng, xã Thạch Hà, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh, Đại biểu Quốc hội khóa III).
Cùng đi có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1928) là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh. Từ những năm 1945 đến năm 1986, ông Nguyễn Văn Minh giữ nhiều chức vụ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương.
Trong quá trình công tác, với những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp cách mạng và cho sự phát triển của quê hương, ông đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Chiến sỹ thi đua chống Mỹ cứu nước, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng III, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng ba và nhiều bằng khen của UBND tỉnh…
Tặng quà, động viên ông Nguyễn Văn Minh, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi và chúc ông Nguyễn Văn Minh luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động tại địa bàn dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
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