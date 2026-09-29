Ở tổ dân phố 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại luôn đồng hành cùng tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) trong những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Tuấn Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.

Tổ dân phố (TDP) 1, phường Thành Sen được sáp nhập từ TDP 5 và 6 Nam Hà. Nằm ở vị trí trung tâm, được bao quanh bởi các tuyến đường Hà Huy Tập, Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, Hà Tôn Mục và Phan Đình Giót với gần 2.800 nhân khẩu, TDP 1 thuộc nhóm đông dân cư của phường trung tâm đô thị. Công việc của Tổ trưởng TDP Nguyễn Tuấn Kiệt vì thế khá bận rộn. Hằng ngày, anh phải nắm tình hình dân cư, tiếp nhận phản ánh, triển khai nhiệm vụ đến người dân và phối hợp tổ chức các hoạt động chung.

Tuấn Kiệt sớm lập nhóm Zalo chung của TDP, đồng thời hướng dẫn thành lập các nhóm theo từng tổ liên gia, từng chi hội, đoàn thể.

Nhận nhiệm vụ từ 1/7/2026, việc Tuấn Kiệt nghĩ đến trước tiên là tìm giải pháp đưa thông tin đến các hộ dân thuận tiện hơn. Bởi vậy, anh sớm lập nhóm Zalo chung của TDP, đồng thời hướng dẫn thành lập các nhóm theo từng tổ liên gia, từng chi hội, đoàn thể. Trang thông tin của tổ trên Facebook cũng được xây dựng. Cách làm này đang giúp tổ chuyển thông tin đến với người dân nhanh hơn; đồng thời, người dân cũng thuận tiện trao đổi, phản ánh những vấn đề phát sinh trong địa bàn ngay trên điện thoại.

Tuấn Kiệt chia sẻ: “Với địa bàn đông dân cư, nếu không chuyển đổi số thì rất khó để kịp thời chuyển tải thông tin đến với người dân. TDP 1 có lợi thế về cơ sở vật chất, hạ tầng viễn thông, đa số người dân có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, khó khăn là có khá đông người cao tuổi, nhiều người chưa quen với điện thoại thông minh và các ứng dụng trên môi trường số. Vì vậy, tôi cùng ban cán sự TDP phải trực tiếp hướng dẫn, có khi phải chỉ đi chỉ lại nhiều lần để người dân biết cách tham gia nhóm, theo dõi thông tin và sử dụng những tiện ích cần thiết”.

Trên các nhóm cộng đồng mạng xã hội, từ chủ trương, chính sách, các hoạt động văn hóa, thể thao ở khu dân cư đến hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh, thực hiện định danh điện tử cho trẻ em hay thông tin tuyển dụng việc làm đều được cập nhật. Những ngày đầu, không ít người chưa quen với việc theo dõi thông tin qua các hội nhóm, trang thông tin trên mạng xã hội, Tuấn Kiệt cùng ban cán sự TDP vừa vận động, vừa hướng dẫn từng người cách tham gia, cách xem và tương tác.

Đến nay, tôi đã hình thành thói quen xem thông tin và tương tác hằng ngày trên nhóm thông tin của TDP.

Ông Nguyễn Duy Hoài (SN 1962, TDP 1) chia sẻ: “Sau khi được tổ trưởng hướng dẫn, tôi thấy việc sử dụng các tiện ích không quá khó. Đến nay, tôi đã hình thành thói quen xem thông tin và tương tác hằng ngày trên nhóm thông tin của TDP. Chúng tôi tiếp tục học những kỹ năng khác để theo kịp xu thế xã hội số hiện nay”.

Tuấn Kiệt hướng dẫn ông Nguyễn Duy Hoài tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Cùng với ông Hoài, đông đảo người dân TDP 1 đã tham gia hội nhóm chung để tiếp nhận thông tin. Từ đây, những nội dung cần tuyên truyền được chuyển đến người dân nhanh hơn, cách tiếp cận cũng đa dạng hơn. Đáng nói, nhiều thông tin hữu ích, có giá trị đã được chuyển tải kịp thời. Đơn cử như với anh Mai Phi Long (SN 1988), một thông tin tuyển dụng được chia sẻ trên nhóm chung của TDP đã mở ra cơ hội việc làm với anh. Anh Long phấn khởi: “Tiếp nhận thông tin về giới thiệu việc làm trên nhóm chung của TDP, tôi nhận thấy phù hợp với năng lực và nhu cầu bản thân nên đã nộp hồ sơ xin việc. Nhờ vậy, đến nay tôi đã có được công việc với mức lương khá, đủ để trang trải cuộc sống”.

Dù còn trẻ, lần đầu đảm nhận vị trí tổ trưởng TDP nhưng Tuấn Kiệt bước đầu đón nhận sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của người dân địa phương.

Đặc biệt hơn, khi các nhóm cộng đồng trở thành kênh kết nối thường xuyên, việc huy động người dân tham gia công việc chung của địa bàn cũng thuận lợi hơn. Tuấn Kiệt minh chứng: “Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, TDP đã triển khai hoạt động kêu gọi ủng hộ trên nhóm chung rồi chuyển tiếp xuống các nhóm riêng của từng tổ liên gia. Lời kêu gọi được đưa đến từng cụm dân cư, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Kết quả, toàn tổ có hàng trăm lượt ủng hộ, với tổng giá trị ghi nhận gần 15 triệu đồng”.

Từ cách kết nối người dân bằng những nhóm thông tin chung, Tuấn Kiệt tiếp tục tìm những phần việc có thể đưa công nghệ đi sâu hơn vào địa bàn, đặc biệt là “Dự án mã QR đầu ngõ” do chính anh ấp ủ ý tưởng và triển khai thực hiện. Theo anh, ý tưởng xuất phát từ mong muốn quản lý thông tin dân cư theo hướng thuận tiện, đồng thời tạo thêm một kênh để người dân tiếp cận thông tin của TDP.

Tuấn Kiệt đi từng ngõ, gặp từng hộ, rà soát thông tin để tiến tới số hóa thành mã QR.

Triển khai dự án, những ngày này Kiệt phải đi từng ngõ, gặp từng hộ, rà soát thông tin để tiến tới số hóa thành mã QR. Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian, bởi thông tin về từng hộ phải được kiểm tra, cập nhật trước khi mã hóa. Tuy nhiên, với một người mới làm công tác TDP, đây cũng là phần việc giúp anh hiểu rõ hơn từng con ngõ, từng hộ dân và những hoạt động đang diễn ra trên địa bàn phụ trách. Kiệt chia sẻ thêm: “Mô hình đang được thí điểm và triển khai theo hình thức cuốn chiếu, nghĩa là rà soát, số hóa đến đâu thì dán mã QR đến đó. Thời gian đầu còn khó khăn nên tiến độ chậm, nhưng tới đây, khi hoàn thiện cách làm, tôi sẽ hướng dẫn tổ chuyển đổi số cộng đồng cùng tham gia thì mô hình sẽ sớm hoàn thành”.

Khi hoàn thành, mỗi ngõ, ngách sẽ được dán 1 mã QR, người dân, du khách có thể quét và nắm bắt những thông tin chung về các hộ trong cụm dân cư, đặc biệt là về các hộ kinh doanh, dịch vụ. Với hộ kinh doanh, thông tin từ mã QR giúp người dân, du khách dễ tìm kiếm dịch vụ trong khu vực. Chẳng hạn, khi quét mã, khách có thể biết trong ngõ có quán phở, cà phê hay các dịch vụ khác để lựa chọn, tìm đến thuận tiện hơn. Cùng với đó, trong mã QR cũng sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin, thông báo của phường, TDP… để người dân nắm bắt.

Tuấn Kiệt cũng ấp ủ ý tưởng số hóa từng khu vực trong chợ Hà Tĩnh.

Xa hơn, nếu việc số hóa các tuyến phố thực hiện thuận lợi, Kiệt cũng ấp ủ ý tưởng số hóa từng khu vực trong chợ Hà Tĩnh để người dân khi quét mã có thể biết mỗi khu vực trong chợ kinh doanh nhóm hàng nào. Cùng với đó là hỗ trợ, tuyên truyền để tiểu thương làm quen với việc quảng bá sản phẩm, bán hàng trên môi trường mạng.

Chiếc điện thoại thông minh của tổ trưởng Gen Z đang thổi một luồng gió mới vào công tác quản lý TDP 1. Không chỉ làm thay đổi thói quen tiếp cận thông tin của người dân, cách làm của Kiệt còn mở ra hướng đi thực chất cho bài toán chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Đây chính là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người cán bộ TDP hiện đại: lấy công nghệ làm công cụ, lấy sự hài lòng và tiện ích của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Trước khi trở thành Tổ trưởng TDP 1, phường Thành Sen, Nguyễn Tuấn Kiệt là giáo viên. Công việc đứng lớp khác xa với công việc ở khu dân cư hiện tại, nhưng những kỹ năng về truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức hoạt động lại giúp anh có thêm thuận lợi khi bắt đầu công việc mới. Cơ duyên đưa Kiệt đến với vị trí tổ trưởng bắt đầu từ quá trình sắp xếp lại TDP. Khi đó, Chi bộ TDP 5 Nam Hà (cũ) trong quá trình theo dõi sinh hoạt Đảng đã nhận thấy Kiệt có nhiều tố chất phù hợp với yêu cầu công việc.

Khoảng đầu tháng 7/2026, một nhóm người vô gia cư ăn ở tại nhà văn hóa TDP 1, phường Thành Sen, vứt rác bừa bãi và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

“Quá trình theo dõi, sinh hoạt Đảng cho thấy đồng chí Kiệt có tố chất, năng nổ. Trong bối cảnh hoạt động ở cơ sở ngày càng gắn với công nghệ thông tin, khả năng sử dụng công nghệ của đồng chí càng trở thành điểm phù hợp với yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ TDP. Vì vậy, chi bộ đã trao đổi, đề xuất để Kiệt tham gia bộ máy mới sau sắp xếp”, bà Trần Thị Hoa - Bí thư Chi bộ TDP 5 Nam Hà (cũ) chia sẻ.

Từ sự giới thiệu của chi bộ, Kiệt được phường chỉ định tham gia bộ máy TDP mới. Anh nhanh chóng nhận ra phần việc ở cơ sở rộng hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Có việc liên quan đến ANTT, có việc về môi trường, có việc lại bắt đầu từ những khúc mắc giữa các hộ dân; cũng có những nhiệm vụ đòi hỏi người tổ trưởng phải phối hợp với nhiều lực lượng mới có thể giải quyết.

Đường dây điện của nhà văn hóa bị nhóm người vô gia cư phá hoại.

Được Tuấn Kiệt dẫn đến nhà văn hóa TDP, chúng tôi nghe anh kể về lần TDP nhận được phản ánh về một nhóm người vô gia cư ăn ở tại đây, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT. Cùng tham gia câu chuyện, bà N.T.D. - một người dân sinh sống gần nhà văn hóa kể lại, khoảng đầu tháng 7/2026, một số đối tượng thường xuyên đến nhà văn hóa TDP. Đáng nói, những đối tượng này thường tụ tập nhậu nhẹt, sử dụng và phá hỏng nhiều thiết bị điện, nước, thậm chí vứt rác, phóng uế bừa bãi. Khi người dân nhắc nhở thì họ gây sự, chửi bới. Nắm được tình hình, Kiệt cùng cán bộ TDP đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phối hợp với lực lượng công an vận động các đối tượng rời khỏi khuôn viên nhà văn hóa.

Tuấn Kiệt hỗ trợ anh Nguyễn Văn Tiến đến sinh sống, làm ăn trên địa bàn.

Khi mới tiếp xúc, tôi khá bất ngờ và có phần lo ngại vì tổ trưởng TDP quá trẻ. Thế nhưng, những lo ngại đó đã được thay bằng sự tin tưởng từ những việc làm cụ thể.

Nhiều người dân từ các địa phương khác đến sinh sống, làm ăn trên địa bàn cũng được tổ trưởng TDP hỗ trợ, giúp đỡ. Anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1992), quê gốc ở Hà Nội chia sẻ: “Khi mới tiếp xúc, tôi khá bất ngờ và có phần lo ngại vì tổ trưởng TDP quá trẻ. Thế nhưng, những lo ngại đó đã được thay bằng sự tin tưởng từ những việc làm cụ thể. Kiệt đã hỗ trợ chúng tôi làm tạm trú theo hình thức trực tuyến ngay trên chiếc điện thoại mà không phải đến trụ sở công an như trước. Cũng nhờ tổ trưởng giới thiệu, chúng tôi đã tìm được vị trí thuận lợi để mưu sinh”.

Những phần việc như thế diễn ra đan xen với công tác vận động, hòa giải và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Có khúc mắc giữa các hộ dân cần người đứng ra nắm tình hình, phân tích và hòa giải. Có công trình, dự án cần tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện GPMB. Mùa hè vừa qua, Kiệt cũng đã phát huy kỹ năng sư phạm, phối hợp, hỗ trợ đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho thanh, thiếu nhi…

Tuấn Kiệt và đội ngũ cán bộ TDP hỗ trợ triển khai các hoạt động vui Tết Trung Thu cho các em thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

Công việc ở TDP vì thế ngày càng gắn với việc cập nhật, xử lý thông tin. Với Kiệt, chiếc máy tính và điện thoại không chỉ phục vụ việc điều hành các nhóm cộng đồng mà còn trở thành công cụ để anh xử lý nhiều phần việc được giao. Tra cứu thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ số hóa giấy tờ của người có công, rà soát số hộ, số nhân khẩu, cập nhật thông tin dân cư hay thực hiện các báo cáo…, những việc trước đây có thể mất nhiều thời gian nay được anh chủ động xử lý ngay trên thiết bị số.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ giúp công việc được xử lý thuận tiện hơn, còn khối lượng công việc ở TDP thì vẫn rất lớn. Đây cũng là điều Kiệt trăn trở khi nói về chế độ và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ TDP. Anh chia sẻ: “Chế độ và môi trường làm việc của cán bộ TDP ở khu vực đô thị hiện nay còn thấp, chưa bảo đảm để người làm công tác này có thể trang trải cuộc sống nếu không làm thêm công việc bên ngoài. Trong khi công việc ở tổ khá nhiều. Bản thân tôi cũng chưa dám mạnh dạn nhận thêm việc kiêm nhiệm vì lo nếu nhận rồi không đảm đương được”.

Lãnh đạo phường Thành Sen tiếp tục hỗ trợ Kiệt và đội ngũ cán bộ TDP nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Điều Kiệt trăn trở cũng là một trong những khó khăn phường Thành Sen gặp phải khi kiện toàn đội ngũ cán bộ TDP sau sắp xếp. Theo lãnh đạo phường, trong quá trình lựa chọn nhân sự, địa phương xác định ưu tiên những người trẻ, có trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Cách làm này bước đầu tạo sự chuyển biến về độ tuổi của đội ngũ cán bộ TDP. Nếu trước đây chủ yếu là cán bộ nghỉ hưu tiếp tục đảm nhận công việc ở địa bàn dân cư, thì nay đã có thêm những người trẻ tham gia. Tuy nhiên, để tìm được người trẻ sẵn sàng nhận việc và gắn bó vẫn không dễ.

Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết: “Phường có mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ TDP cao hơn so với các địa phương khác, tuy nhiên vẫn chưa đủ hấp dẫn để thu hút đội ngũ cán bộ trẻ. Toàn phường hiện có 12 người đảm nhận vị trí bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP dưới 45 tuổi, trong đó anh Nguyễn Tuấn Kiệt là người trẻ nhất (24 tuổi). Qua thời gian đầu công tác, anh Kiệt và đội ngũ cán bộ trẻ đã khẳng định được năng lực, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền. Địa phương đang tìm các giải pháp tiếp tục trẻ hóa đội ngũ cán bộ TDP. Về lâu dài, chúng tôi đang hướng tới xây dựng nhà văn hóa TDP trở thành “trụ sở” làm việc thường trực của đội ngũ cán bộ TDP, hỗ trợ cơ sở vật chất thiết yếu, đặc biệt là máy tính, mạng internet…”.

Thực tế, vẫn khó để tìm được người trẻ sẵn sàng nhận việc và gắn bó với công việc ở khu dân cư. (Trong ảnh: đội ngũ cán bộ TDP ở phường Thành Sen tiếp cận công nghệ, số hóa hồ sơ).

Tuấn Kiệt mới chỉ bắt đầu hành trình của một cán bộ cơ sở. Phía trước anh còn nhiều phần việc phải học, nhiều tình huống phải trải nghiệm, không ít áp lực phải vượt qua và cả những lý do để gắn bó. Làm thế nào để họ đủ năng lực gánh việc, đủ điều kiện làm việc và đủ động lực để gắn bó với cơ sở? Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Tuấn Kiệt, mà là bài toán đặt ra trong quá trình xây dựng một đội ngũ cán bộ cơ sở trẻ, năng động và đáp ứng yêu cầu mới.

BÀI & ẢNH: NHÓM PV

THIẾT KẾ: CÔNG NGỌC