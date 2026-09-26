Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị về tăng cường chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục đổi mới phổ biến, giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin một chiều sang hỗ trợ chủ động tìm hiểu, tương tác, giải đáp và vận dụng pháp luật.

Để tạo chuyển biến thực chất về chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; thống nhất nhận thức và hành động về chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số và công tác PBGDPL. Xác định chuyển đổi số trong PBGDPL là một nội dung của đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; không đồng nhất chuyển đổi số với số hóa tài liệu hoặc đăng tải thông tin trên môi trường mạng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; kết quả thực hiện là một căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trong PBGDPL thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể, gắn với chương trình chuyển đổi số, nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức thi hành pháp luật; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện hình thức, thiếu hiệu quả.

Về đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm: chuyển mạnh từ ứng dụng công nghệ thông tin riêng lẻ sang chuyển đổi số đồng bộ; lấy dữ liệu làm nền tảng, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hiệu quả tiếp cận, hiểu, vận dụng và tuân thủ pháp luật làm thước đo. Đổi mới từ cung cấp thông tin một chiều sang hỗ trợ chủ động tìm hiểu, tương tác, giải đáp và vận dụng pháp luật; từ nội dung đại trà sang nội dung theo nhóm đối tượng, lĩnh vực, địa bàn và tình huống pháp lý.

Tập trung cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật mới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề khó, phức tạp, phát sinh trong thực tiễn. Chú trọng các nhóm đối tượng đặc thù của tỉnh: học sinh, sinh viên; công nhân, người lao động trong khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; người đi làm việc ở nước ngoài và thân nhân; ngư dân, người dân vùng ven biển, biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đa dạng hóa sản phẩm PBGDPL số theo hướng ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, dễ tìm kiếm, dễ sử dụng, có khả năng tương tác, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường hỏi - đáp điện tử, đồ họa thông tin, video ngắn, nội dung âm thanh, cuộc thi trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách từ sớm, từ xa trên môi trường số đối với các dự thảo chính sách, văn bản có tác động lớn đến xã hội; cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, dễ hiểu, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia góp ý, phản hồi. Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và các kênh thông tin chính thức; chủ động phát hiện, xử lý hoặc đề nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc pháp luật theo quy định.

Về xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu, nền tảng số phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: triển khai hiệu quả Đề án 766; khai thác hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia, Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia và các nền tảng, kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung. Rà soát, chuẩn hóa, số hóa tài liệu, dữ liệu theo hướng có cấu trúc, dễ tìm kiếm, cập nhật, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, dùng chung; xác định rõ cơ quan chủ trì quản lý, cập nhật và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu.

Ưu tiên sử dụng, kết nối các nền tảng, hạ tầng số dùng chung; hạn chế đầu tư, xây dựng hệ thống riêng lẻ, trùng lặp, gây phân tán dữ liệu và nguồn lực. Rà soát, đánh giá an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, mạng nội bộ trước khi kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu PBGDPL. Từng bước hình thành cơ sở dữ liệu PBGDPL của tỉnh thống nhất, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, phục vụ quản lý, cung cấp thông tin và đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số bảo đảm chính xác, an toàn: khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số phù hợp để hỗ trợ tìm kiếm, phân loại, tóm tắt, xây dựng sản phẩm truyền thông, hỏi - đáp và gợi ý, cung cấp, phân tích nhu cầu thông tin pháp luật trên cơ sở bảo đảm tính chính xác, kiểm chứng được nguồn thông tin, an toàn dữ liệu và trách nhiệm của cơ quan cung cấp. Sản phẩm có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo phải sử dụng nguồn dữ liệu chính thống, được kiểm tra, xác thực trước khi công bố; không sử dụng kết quả do trí tuệ nhân tạo tạo sinh làm căn cứ pháp lý chính thức.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ việc thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Về bảo đảm nguồn nhân lực, hạ tầng và các điều kiện thực hiện: chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng truyền thông pháp luật, khai thác dữ liệu, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, kiểm chứng thông tin và bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; từng bước mở rộng đến trưởng ban công tác Mặt trận, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng, thiết bị, nền tảng và nguồn lực hiện có; bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định, phù hợp khả năng cân đối ngân sách; huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, công khai, minh bạch. Không làm phát sinh tổ chức, bộ máy, biên chế không cần thiết; không đầu tư dàn trải, trùng lặp, kém hiệu quả.

Về tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, đánh giá và nhân rộng mô hình hiệu quả: phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh trong tham mưu, điều phối, hướng dẫn, chia sẻ dữ liệu và nguồn lực; tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, luật gia, luật sư, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ. Việc khai thác vụ việc, tình huống pháp lý điển hình để PBGDPL phải đúng quy định, chỉ sử dụng thông tin được phép công khai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; đổi mới đánh giá hiệu quả PBGDPL trên môi trường số theo hướng coi trọng kết quả, tác động và mức độ chuyển biến thực tế, nhất là mức độ tiếp cận, tương tác, hài lòng; tính chính xác, kịp thời, khả năng tái sử dụng của sản phẩm số; mức độ hiểu, vận dụng và tuân thủ pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, sáng kiến, sản phẩm số hiệu quả; chấn chỉnh tình trạng hình thức, chạy theo số lượng, thiếu kiểm chứng hoặc không bảo đảm an toàn thông tin.

Trong tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị này và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 4/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm thực hiện (hoàn thành trước ngày 31/10/2026). Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong phạm vi phụ trách...

Toàn văn Chỉ thị 18-CT/TU xem tại đây.