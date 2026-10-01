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Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 1/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

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Toàn cảnh cuộc họp.
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.
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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo đề án được xây dựng trên quan điểm phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng mới, phát huy nguồn lực nội sinh, nâng cao đời sống văn hóa và sức mạnh mềm của tỉnh Hà Tĩnh; lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và bảo vệ giá trị gốc, tính xác thực, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể di sản văn hóa làm nền tảng.

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Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong quá trình xây dựng dự thảo đề án, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cho ý kiến, tập trung làm rõ thực trạng, tiềm năng, lợi thế, hạn chế và điểm nghẽn; xác định quan điểm, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, hệ sản phẩm, nhiệm vụ, giải pháp, dự án ưu tiên, nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung liên quan.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung liên quan.

Dự thảo đề án gồm các nội dung chính như: xác định sự cần thiết, đối tượng, phạm vi và thời kỳ thực hiện; đánh giá tài nguyên, nguồn lực, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; xác định quan điểm, mục tiêu, hệ sản phẩm, hiệu quả đầu tư, nhiệm vụ, giải pháp và các dự án, chương trình ưu tiên; quy định tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp, theo dõi, đánh giá, nguồn lực và lộ trình triển khai.

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Đại biểu theo dõi dự thảo các đồ án quy hoạch.

Đại biểu cũng nghe và cho ý kiến đối với dự thảo đồ án quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh; đồ án quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân; Quy hoạch phân khu vùng phụ cận ga đường sắt tại phường Hà Huy Tập và phường Thành Sen.

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Đồng chí Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen cho ý kiến về đồ án quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh.

Các phương án quy hoạch được nghiên cứu trong tổng thể mạng lưới đô thị của tỉnh; đồng thời cụ thể hóa yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển đô thị; tăng cường vai trò của đô thị Hà Tĩnh là đô thị trung tâm của tỉnh, phát huy vai trò của Nghi Xuân là đô thị cửa ngõ phía Bắc và hình thành các khu vực phát triển mới gắn với các đầu mối hạ tầng giao thông chiến lược; tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

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Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị khoa học và thực tiễn. Đại biểu đề nghị khai thác những giá trị đặc trưng văn hóa của địa phương để phát triển công nghiệp văn hóa; quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút doanh nghiệp, xây dựng hệ thống cơ chế chính sách để phát triển công nghiệp văn hóa…

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Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể với các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đảm bảo tính khả thi, tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đề án phát triển công nghiệp văn hóa phải vừa phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Tĩnh, vừa khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa để tạo thêm động lực phát triển kinh tế. Đề án cần làm rõ những giá trị, lợi thế riêng có của tỉnh; lựa chọn các lĩnh vực có tiềm năng, xây dựng sản phẩm đặc trưng, có khả năng phát triển thành các sản phẩm dịch vụ văn hóa. Đồng thời, tính toán cụ thể giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa.

Đối với các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính, đơn vị tư vấn cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện trên cơ sở bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn và phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh. Quy hoạch cần tổ chức hợp lý không gian phát triển, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến và triển khai các bước theo quy định.

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