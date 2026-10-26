Đồng chí Phạm Văn Đức giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định chuẩn y đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hà Huy Tập giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Sáng 26/10, Đảng ủy phường Hà Huy Tập tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy phường Hà Huy Tập đã công bố Quyết định số 481-QĐ/TU ngày 22/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc chuẩn y đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hà Huy Tập giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đậu Tùng Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập chúc mừng đồng chí Phạm Văn Đức được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm và sự am hiểu địa phương.
Trên cương vị mới, đồng chí Phạm Văn Đức cần phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Văn Đức – tân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh và phường. Đồng chí xác định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác mới.
Đồng chí Phạm Văn Đức cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo phường trong giải quyết công việc. Đồng thời, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 diễn ra sáng 16/10.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương sớm cụ thể hóa quyết sách của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể; đoàn kết hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước.
Từ 8h sáng nay (16/10), Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
Việc tuyên dương 97 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở tại Hà Tĩnh (dự kiến vào tháng 1/2027) không chỉ ghi nhận đóng góp của từng cá nhân, mà còn khẳng định quan điểm đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy động lực cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức đầu năm 2027, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng, nhằm tôn vinh những bí thư cấp ủy có thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 8/10/2026). Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW.
Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự phiên bế mạc.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước nội dung sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.
Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.
Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần nhất quán quan điểm giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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