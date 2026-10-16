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Xây dựng Đảng

Sớm cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương bằng chương trình hành động cụ thể

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương sớm cụ thể hóa quyết sách của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể; đoàn kết hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước.

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Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị.

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại Hà Tĩnh, hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến hơn 1.185 điểm cầu, điểm theo dõi trực tiếp ở cơ sở với gần 60.550 đại biểu tham gia.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Lê Đình Sơn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng Đảng vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4, khoá XIV.

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Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây không phải là 3 nghị quyết riêng lẻ mà là 3 bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong đó, Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới nhằm tạo nền tảng vững chắc.

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Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết gồm 6 nội dung cốt lõi: Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng; nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, quản lý Đảng chặt chẽ, nghiêm minh; xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, đề cao văn hóa của Đảng, trách nhiệm nêu gương và sự thống nhất giữa lời nói với việc làm; xây dựng Đảng phải thực sự dựa vào Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả phát triển đất nước, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo quan trọng; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong Đảng.

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Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo bước chuyển về chất trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Nghị quyết tiếp tục làm rõ và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo đảm Đảng lãnh đạo toàn diện; phát huy đầy đủ vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của các chủ thể trong hệ thống chính trị; đổi mới phân công, phân cấp, phân quyền; đổi mới căn bản việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, cầm quyền.

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Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt của nghị quyết là đổi mới công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu nhiệm vụ, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy được người có tài, có đức; khuyến khích, bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung và kịp thời thay thế người không đáp ứng yêu cầu.

3 nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng cùng hướng tới một mục tiêu thống nhất: Đảng trong sạch, vững mạnh hơn; phương thức lãnh đạo, cầm quyền khoa học, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ có chất lượng, trách nhiệm và năng lực thực thi cao hơn.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương truyền đạt chuyên đề Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

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Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề tại hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Quy định thể hiện quan điểm đổi mới tư duy, chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước, mở rộng sự tham gia của đảng viên trong khu vực công.

Cùng đó, chuyển từ tư duy chủ yếu “được làm/không được làm” sang “được làm - được làm có điều kiện, có kiểm soát - không được làm”, gắn với kiểm soát xung đột lợi ích. Đồng thời, phải gắn phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng.

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Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã truyền đạt chuyên đề Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

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Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Kết luận số 105-KL/TW - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Kết luận đổi mới căn bản tư duy, phương thức quản trị nhân tài, chuyển từ quản lý theo tổ chức, biên chế sang quản trị, phát triển nhân tài; lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo. Công tác nhân tài đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng; Nhà nước kiến tạo thể chế; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

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Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày chuyên đề tại hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trọng tâm chỉ đạo của Trung ương là: Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài; mục tiêu tăng trưởng được xác định đến từng tỉnh, thành phố; điều hành tài chính - ngân sách chủ động, linh hoạt gắn với kỷ luật tài khóa; tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính, phải tạo ra sản phẩm và lượng hóa được đóng góp vào tăng trưởng.

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Điểm cầu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các quyết sách của Trung ương đòi hỏi phải đổi mới tư duy đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Đồng thời, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Đổi mới công tác lãnh đạo cần đi cùng với bố trí, đánh giá cán bộ. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức để củng cố sự kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; nâng cao bản lĩnh, ý thức phục vụ Nhân dân, đấu tranh với suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với xây dựng môi trường liêm chính.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sáng 16/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tiếp tục xây dựng, bố trí cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Mỗi cấp ủy rà soát đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, gắn đào tạo với đánh giá, sử dụng cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện thường xuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, đóng góp thực chất. Bố trí cán bộ phải có căn cứ, đúng quy định, không gây xáo trộn, kịp thời thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ; chuẩn bị đội ngũ kế cận đáp ứng năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức. Tạo điều kiện để người tài cống hiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm nước nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các chương trình hành động cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ có tác động lớn, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Đồng thời, chủ động nhận diện khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình phát triển và kịp thời tháo gỡ bằng thể chế, cơ chế, chính sách; kịp thời bổ sung, điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

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Điểm cầu Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp thu phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Các ban, bộ ngành Trung ương và các địa phương cần tập trung cao nhất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Phải rà soát lại từng mục tiêu, xác định những nhiệm vụ còn chậm và nguyên nhân để tập trung khắc phục. Người đứng đầu phải trực tiếp xử lý những vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đến kinh doanh, đầu tư, của đời sống của người dân.

Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý theo thẩm quyền các công trình, dự án kéo dài, gây lãng phí. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, tạo việc làm. Thu hút đầu tư nước ngoài, tiếp nhận công nghệ, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Mục tiêu là năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP 10% trở lên, đòi hỏi từng ngành, từng địa phương phải chuẩn bị phương án, căn cứ về nguồn lực để thực hiện. Trong mọi phương án phát triển phải quan tâm đến việc làm, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế thiết yếu, nhất là của những người dân vùng khó khăn. Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Quốc phòng và an ninh đối ngoại cần gắn chặt chẽ với nhiệm vụ kinh tế, giữ vững cái môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện để cho mọi người phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước.

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Đại biểu tại phường Sông Trí tiếp thu phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết. Kiểm tra, giám sát phải sát nhiệm vụ trọng tâm, sớm nhận diện những nguy cơ chậm trễ, sai phạm để chấn chỉnh. Các quy định thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành, giải quyết khiếu nại, kỷ luật trong Đảng cũng phải đúng thẩm quyền, đúng quy trình và khách quan, công bằng. Quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý nguồn lực, hoạt động kiểm tra phải được kiểm soát.

Sau hội nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể. Kịp thời báo cáo, đề xuất, xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tế hoặc vượt thẩm quyền. Thời gian không còn nhiều trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, mọi sự chậm trễ đều có thể làm mất cơ hội của đất nước, của Nhân dân. Vì vậy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các quyết sách của Trung ương, tháo gỡ các vướng mắc, cản trở phát triển. Chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước; xây dựng nước Việt Nam bảo vệ độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

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#Nghị quyết #Phát triển đất nước #Chỉnh đốn #Lãnh đạo #Kinh tế #Nhân tài

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