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Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

P.V
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(Baohatinh.vn) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 8/10/2026). Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW.

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Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: nhandan.vn

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội; sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung các văn kiện sau:

- Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

- Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

- Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

- Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

- Kết luận về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

- Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để tiếp thu, giải trình, chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

2. Thảo luận, cho ý kiến và thông qua các báo cáo:

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý III/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

- Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 khoá XIV.

- Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Một số tình hình an ninh nổi lên từ sau Đại hội XIV của Đảng đến nay.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

3. Đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

4. Bầu bổ sung đồng chí Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

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Tags:

#Hội nghị Trung ương #Đảng khóa XIV #Nghị quyết #Chính trị #Phát triển đất nước #Công tác cán bộ #Kinh tế

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

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