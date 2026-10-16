Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(Baohatinh.vn) - Từ 8h sáng nay (16/10), Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị…
Tại Hà Tĩnh, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 1 điểm cầu tỉnh; điểm cầu các đảng ủy trực thuộc: Các cơ quan Đảng tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh; MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các xã, phường.
Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Hội nghị sẽ nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới;
Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;
Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;
Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh;
Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững;
Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua các nghị quyết, quy định, đề án, những nội dung thuộc thẩm quyền và Nghị quyết hội nghị.
Tại hội nghị, Trung ương đã thống nhất: Định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị. Xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả.
Quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.
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