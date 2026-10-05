Khảo sát việc thực hiện an toàn thực phẩm tại các trường học

(Baohatinh.vn) - Việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học ở Hà Tĩnh vẫn còn những khó khăn, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, lưu mẫu, truy xuất nguồn gốc...
Triển khai khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn từ 1/1/2021 đến 30/8/2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, sáng 5/10 Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức khảo sát tại Trường Mầm non Quang Trung, phường Trần Phú; Trường Tiểu học Hoa Sen, phường Thành Sen.
Tham gia buổi khảo sát có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Hoa Sen (phường Thành Sen).
Tại các trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung khảo sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và các bộ phận liên quan trong tổ chức bữa ăn bán trú; cơ chế phối hợp giữa nhà trường với ngành giáo dục, y tế và chính quyền địa phương trong kiểm tra, giám sát.
Đoàn cũng tìm hiểu quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp; việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm từ khâu tiếp nhận, bảo quản đến sơ chế, chế biến, lưu mẫu và khả năng truy xuất khi cần thiết. Cùng với đó, đoàn khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nước và đội ngũ trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống; việc tập huấn kiến thức, khám sức khỏe cho nhân viên; công tác tự kiểm tra và xử lý khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn hoặc có nguy cơ xảy ra ngộ độc.
Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Quang Trung (phường Trần Phú).
Qua thực tế triển khai, các nhà trường phản ánh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, lưu mẫu và truy xuất nguồn gốc thực phẩm; việc phân định trách nhiệm giữa các bên khi xảy ra sự cố.
Các trường kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất; có chế độ tiền lương, đãi ngộ phù hợp đối với nhân viên nuôi dưỡng; đồng thời rà soát định mức, bố trí nhân sự chuyên trách đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong mô hình trường học sau sáp nhập.
Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và xuất phát từ thực tiễn của các nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh, những vấn đề được ghi nhận qua khảo sát là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá sát hơn việc thực thi chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn; đồng thời tổng hợp những khó khăn, bất cập từ cơ sở để nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay.
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