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Việt Nam lần đầu có vaccine cúm chuyên biệt cho người từ 60 tuổi

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Vaccine cúm với hàm lượng kháng nguyên gấp 4 lần liều tiêu chuẩn, lần đầu được Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tại Việt Nam từ 30/10.

Vaccine do hãng dược Sanofi (Pháp) sản xuất, giúp phòng ba chủng virus cúm gồm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria, với thành phần được cập nhật hàng năm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tính đến tháng 9/2025, hơn 360 triệu liều vaccine này đã được sử dụng trên toàn cầu. Vaccine cúm liều cao được cơ quan y tế tại hơn 25 quốc gia khuyến nghị cho người cao tuổi, trong đó có Mỹ, Canada, Pháp và Đức.

Đại diện Ban Chấp hành Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC cùng chứng kiến sự kiện ra mắt vaccine cúm chuyên biệt cho người cao tuổi lần đầu có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Liên Lê
Đại diện Ban Chấp hành Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC cùng chứng kiến sự kiện ra mắt vaccine cúm chuyên biệt cho người cao tuổi lần đầu có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Liên Lê

Theo BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa VNVC, quá trình lão hóa khiến hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn, làm đáp ứng sau tiêm ở người cao tuổi thấp hơn người trẻ. Trong khi đó, đây lại là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng do cúm, đặc biệt ở người mắc bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường hoặc bệnh phổi, hen phế quản mạn tính.

Vì vậy, vaccine cúm liều cao được nghiên cứu nhằm tạo đáp ứng miễn dịch mạnh hơn ở người lớn tuổi. Thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ghi nhận vaccine này có hiệu lực phòng cúm cao hơn 24,2% so với loại liều tiêu chuẩn. Các phân tích tại Đan Mạch và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức giảm nguy cơ nhập viện do cúm cao hơn 32%.

Trong những giờ đầu ra mắt vaccine, gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc ghi nhận hàng trăm lượt đăng ký và tiêm. Là một trong những người đăng ký tiêm từ sớm, bà Đào Thị Sương, 63 tuổi, (phường Bảy Hiền, TP HCM) cho biết bà duy trì tiêm vaccine cúm hằng năm và nhận thấy bản thân ít mắc bệnh hơn. Theo bà, người cao tuổi nên chủ động tiêm phòng để giảm nguy cơ mắc cúm, qua đó duy trì sức khỏe và chất lượng sống.

Còn bà Trần Thị Hồng Loan, 60 tuổi (phường Bình Trưng, TP HCM) có tiền sử bệnh hen suyễn, cũng lựa chọn vaccine mới với mong muốn giảm nguy cơ mắc cúm nặng và hạn chế các đợt hen trở nặng.

Bà Hồng Loan tiêm vaccine cúm chuyên biệt cho người cao tuổi tại VNVC ngày 30/10. Ảnh: Gia Nghi
Bà Hồng Loan tiêm vaccine cúm chuyên biệt cho người cao tuổi tại VNVC ngày 30/10. Ảnh: Gia Nghi

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm phổ biến trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng một tỷ ca cúm mùa, trong đó 3-5 triệu ca nặng và 290.000-650.000 trường hợp tử vong liên quan đến các bệnh hô hấp do cúm. Người cao tuổi và người mắc bệnh nền có nguy cơ cao gặp viêm phổi, suy hô hấp, rối loạn đường huyết hoặc các biến cố tim mạch khi mắc cúm.

Các nghiên cứu ghi nhận nguy cơ tử vong liên quan đến cúm có thể cao gấp 5 lần ở người mắc bệnh tim mạch; 12 lần ở người mắc bệnh phổi và lên đến 20 lần ở người đồng mắc cả hai nhóm bệnh lý, so với nhóm không có các bệnh lý tương ứng. Nhiễm cúm có thể tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim khoảng 10 lần, đột quỵ tăng khoảng 8 lần.

Do đó, tiêm vaccine hằng năm là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm gánh nặng bệnh tật do cúm. Ngoài ra, người cao tuổi cũng nên tham vấn chuyên gia để được tư vấn dự phòng các bệnh như phế cầu, RSV, bạch hầu, ho gà, uốn ván hoặc zona thần kinh.

Theo Gia Nghi/vnexpress.net
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#vaccine cúm #bệnh cúm #bệnh cúm mùa

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