Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 6/7/2026 của Bộ Y tế và Công văn số 7010/UBND-VX5 ngày 17/7/2026 của UBND tỉnh về làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, đầu tháng 9/2026, Sở Y tế Hà Tĩnh phát động chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu toàn ngành. Với sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, chiến dịch đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên thành lập các tổ để triển khai việc rà soát, cập nhật dữ liệu.



Tại Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên, ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Sở Y tế và các đơn vị chuyên môn, cán bộ, nhân viên trạm đã tập trung rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin trên các hệ thống dữ liệu. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành làm sạch 100% dữ liệu thuộc các lĩnh vực: tiêm chủng; an toàn thực phẩm; nhân lực y tế; hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; môi trường cơ sở y tế; sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản; người làm công tác xã hội.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Phong - Giám đốc Trạm Y tế xã Cẩm Xuyên cho biết: “Để đạt kết quả như trên, chúng tôi đã thành lập các tổ rà soát theo từng lĩnh vực, phân công cụ thể cán bộ phụ trách, đồng thời yêu cầu tập trung cao độ, tranh thủ thời gian làm cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính để đẩy nhanh tiến độ. Quá trình thực hiện, các tổ vừa rà soát hồ sơ, vừa đối chiếu dữ liệu trên các phần mềm chuyên ngành, kịp thời bổ sung, điều chỉnh những thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng cập nhật, làm sạch dữ liệu y tế cho các trạm y tế.

Là đơn vị được Sở Y tế giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cơ sở y tế chuẩn hóa 4 dữ liệu thuộc các lĩnh vực chuyên môn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Cùng với tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, trung tâm còn phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ các trạm y tế rà soát, đối chiếu, bổ sung và chuẩn hóa thông tin.

Ông Phùng Bình Văn - Phó Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết: “Sau thời gian tập trung hướng dẫn, đôn đốc và hỗ trợ các đơn vị, đến nay, dữ liệu về môi trường cơ sở y tế và sức khỏe bà mẹ, trẻ em đã được chuẩn hóa 100%; dữ liệu dự phòng, HIV/AIDS đạt 99%; dữ liệu tiêm chủng đạt 99%”.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh kiểm tra, đôn đốc các trạm y tế hoàn thiện việc cập nhật, làm sạch dữ liệu y tế.

Theo cập nhật của Sở Y tế, đến nay, cả 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đều đạt tỷ lệ cập nhật, chuẩn hóa từ 97-100%. Trong đó, các cơ sở dữ liệu đã hoàn thành 100%, gồm: môi trường cơ sở y tế; an toàn thực phẩm; hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; nhân lực y tế; quản lý trẻ em; sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản. Các cơ sở dữ liệu còn lại cũng cơ bản hoàn thành việc rà soát, cập nhật, đang tiếp tục đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua sự phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an.

Những kết quả này không chỉ thể hiện nỗ lực của ngành y tế trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số mà còn tạo tiền đề quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa sẽ giúp cơ quan quản lý nắm bắt chính xác tình hình thực tế, cập nhật kịp thời diễn biến của từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, ngành có thể tham mưu hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực, giao chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu thực tiễn, hạn chế tình trạng ước tính số liệu hoặc tổng hợp thủ công qua nhiều cấp báo cáo.

Các thông tin người bệnh đều được đối soát, cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, lợi ích của dữ liệu y tế sạch được thể hiện trực tiếp qua quyền lợi của mỗi người dân. Khi thông tin được chuẩn hóa, xác thực và kết nối, mỗi người có điều kiện hình thành sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước quản lý sức khỏe xuyên suốt theo vòng đời. Khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, người bệnh có thể được tra cứu tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc và các thông tin liên quan, qua đó hạn chế chỉ định trùng lặp, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Cùng đó, dữ liệu được kết nối, liên thông còn giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế và bảo trợ xã hội. Thông tin của người dân có thể được khai thác, tự động điền vào các biểu mẫu, giảm yêu cầu kê khai lại, hạn chế việc nhập liệu nhiều lần trên các phần mềm khác nhau.

Từ những kết quả bước đầu của chiến dịch 90 ngày, ngành Y tế Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ, chính xác và có khả năng kết nối, chia sẻ. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.