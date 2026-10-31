Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ảnh CP
Tại Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ảnh CP

Ông Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996.

Từ tháng 12/1996 - 11/2005, ông Cơ là bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2005 và có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony (Mỹ) và Mayo Clinic năm 2008.

Năm 2013, ông bảo vệ tiến sĩ Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108;

Sau đó, ông công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia điều trị và giảng dạy chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Năm 2014, ông giữ chức Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực; từ tháng 6/2018 là Trưởng khoa. Năm 2016, ông là Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Đến năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư. Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ đã có 35 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và là chủ biên cuốn "Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa", đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

PGS.TS Đào Xuân Cơ hiện kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ làm Thứ trưởng, Bộ Y tế hiện có 6 đồng chí lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 đồng chí Thứ trưởng: Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Lê Đức Luận và tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.

suckhoedoisong.vn
Link bài gốc Copy link
https://suckhoedoisong.vn/pgsts-dao-xuan-co-duoc-bo-nhiem-lam-thu-truong-bo-y-te-169261031205648394.htm

Tin liên quan

Tags:

#bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế #PGS.TS Đào Xuân Cơ #Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi”

Triển khai chương trình thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi”

Chương trình hợp tác thiện nguyện “Mắt sáng học đường" và "Mắt sáng cho người cao tuổi” giữa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh và Quỹ Good Sam Lotus Charity sẽ phát hiện sớm các vấn đề về mắt cho người dân, hướng tới mục tiêu lan tỏa ánh sáng đến những đối tượng cần được hỗ trợ.
CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!