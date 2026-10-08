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Bộ Y tế khuyến cáo bảo vệ sức khỏe sau ca bệnh ở Nga tử vong do viêm phổi

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Sau khi một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động liên hệ WHO để xác minh và đánh giá nguy cơ.

Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Bộ Y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bộ Y tế ngày 8/10 cho biết, sau thông tin một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk (Nga) tử vong khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Bộ Y tế đã chủ động liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để xác minh.

Theo Cục Phòng bệnh, ngay sau khi nhận được thông tin trên báo chí có đưa tin về một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Cục Phòng bệnh - Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin.

Đến ngày 7/10/2026, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cung cấp các thông tin ban đầu.

WHO đã tích cực theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan về sự việc này tại Nga. Nhân viên này thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, và đã tử vong ngày 2/10/2026 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

Theo thông tin Cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk.

Các cơ quan chức năng Nga cho biết đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết, đồng thời xác định các trường hợp tiếp xúc để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm. Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất.

WHO đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin trên phương tiện truyền thông và thu thập thêm thông tin nhằm đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Để phòng bệnh, người dân cần giữ vệ sinh môi trường sống, phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; không tự ý sử dụng kháng sinh.

Cục Phòng bệnh sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng./.

Theo Thùy Giang/vietnamplus.vn
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Tags:

#Bộ Y tế khuyến cáo #viêm phổi #dịch hạch #dịch hạch truyền nhiễm

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