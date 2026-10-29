Hà Tĩnh sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đề án, hoàn thành các nội dung sắp xếp trước ngày 30/11/2026.



Theo đề án, Chi cục Dân số được giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự liên quan về Sở Y tế để thành lập Phòng Dân số - Trẻ em. Đối với các đơn vị sự nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Thành Sen và Bệnh viện Phổi. Bệnh viện Phục hồi chức năng được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa.

Trung tâm Y tế Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh được hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Nam Hà Tĩnh, gồm 2 cơ sở. Trung tâm Y tế Đức Thọ và Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh được hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh, gồm 2 cơ sở.

Quá trình sắp xếp phải bảo đảm các cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động ổn định, liên tục, không làm gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ngoài ra, 7 trung tâm y tế tại Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa. Có 10 đơn vị sự nghiệp tiếp tục giữ nguyên tổ chức, trong đó có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Mắt và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

Quá trình sắp xếp phải bảo đảm các cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động ổn định, liên tục, không làm gián đoạn việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, các cơ sở tiếp tục hoạt động theo giấy phép và danh mục kỹ thuật đã được cấp cho đến khi có giấy phép mới.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Đề án, hoàn thành các nội dung sắp xếp trước ngày 30/11/2026.

Việc tổ chức lại hệ thống y tế nhằm sử dụng hiệu quả nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao năng lực chuyên môn, hạn chế chồng chéo và tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.