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Trên 90% dân số Hà Tĩnh được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, đến nay, có 90,2% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành y tế Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, từng bước mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe cho người dân.

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Trên 90% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí.

Nhằm thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo toàn ngành vào cuộc quyết liệt, đồng bộ thông qua Chiến dịch 90 ngày cao điểm nhằm rà soát, tổ chức khám cho những người chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng.

Tính đến hết ngày 25/10/2026, toàn tỉnh đã có trên 1,2 triệu người được khám sức khỏe, đạt 90,2% dân số.

Có 4 địa phương gồm: Đức Thọ, Thượng Đức, Sơn Hồng, Sơn Kim 2 đã hoàn thành công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Song song với đó, ngành y tế còn tiến hành lập sổ sức khỏe điện tử để cập nhật các thông tin về sức khỏe cho mỗi người dân nhằm tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu khi người dân đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Đến nay, tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và nhập dữ liệu lên Cổng Dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế đạt trên 577 nghìn người, đạt tỷ lệ 43,4%.

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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