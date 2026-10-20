Hà Tĩnh bố trí hơn 36,4 tỷ đồng khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

Hà Tĩnh đang mở chiến dịch cao điểm 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 về việc bổ sung kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các xã, phường để khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên. Trong đợt 1, tỉnh bố trí hơn 32,8 tỷ đồng; kinh phí đợt 2 sẽ được tham mưu bổ sung sau khi rà soát kết quả khám và thẩm định chi phí thực tế.

Theo quyết định, UBND tỉnh trích 32,827 tỷ đồng từ nguồn chi thực hiện các đề án, chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ đột xuất khác trong dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2026 để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường. Các địa phương đồng thời bố trí 3,646 tỷ đồng từ ngân sách cấp xã để thực hiện nhiệm vụ này.

Đối tượng được hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ là nhóm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, gồm: người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Nhóm này không bao gồm các đối tượng đã được quy định riêng tại các điểm b, c và d cùng khoản.

Theo Quyết định số 2508/QĐ-UBND, số kinh phí được bổ sung lần này là kinh phí cấp đợt 1, bằng 30% nhu cầu kinh phí dự kiến của từng xã, phường theo đề nghị của Sở Y tế. Phần kinh phí còn thiếu sẽ được xem xét bổ sung ở đợt 2, căn cứ kết quả triển khai thực tế và hồ sơ thanh toán đủ điều kiện.

Tổng kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho nhóm đối tượng trên được bảo đảm từ ngân sách địa phương, trong đó ngân sách cấp tỉnh chi trả 90%, ngân sách cấp xã chi trả 10% trên số kinh phí thực tế phát sinh được thanh toán theo quy định.

Mức chi phí khám sức khỏe thực hiện theo Điều 73 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP, không vượt quá 350.000 đồng/người/năm. Việc thanh toán chỉ áp dụng với người thuộc đúng nhóm đối tượng, đã được khám thực tế và có thông tin, kết quả khám cập nhật trên Sổ sức khỏe điện tử. Các trường hợp đã được Quỹ bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả không được thanh toán trùng lặp.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí đợt 2 trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và quy định hiện hành. Sau khi kết thúc đợt khám, Sở Y tế chủ trì rà soát, thẩm định, xác nhận số lượng người đã được khám thực tế và mức kinh phí đề nghị thanh toán của từng địa phương; tổng hợp kết quả, kinh phí đủ điều kiện thanh toán gửi Sở Tài chính làm căn cứ tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung phần kinh phí còn thiếu.

Quyết định chưa ấn định số tiền cụ thể cho đợt 2. Việc bổ sung sẽ căn cứ số người đã khám, mức chi theo quy định và hồ sơ thanh toán được thẩm định; tỷ lệ ngân sách cấp tỉnh và cấp xã tiếp tục tương ứng 90% và 10% trên tổng kinh phí thực tế được thanh toán.

UBND các xã, phường có trách nhiệm bố trí phần kinh phí thuộc ngân sách cấp xã; rà soát, lập và quản lý danh sách đối tượng chính xác, đầy đủ, không trùng lặp; phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khám và cập nhật kết quả trên Sổ sức khỏe điện tử. Các địa phương phải quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí đúng quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, số người được khám và hồ sơ thanh toán. Kinh phí được cấp nhưng không sử dụng hết hoặc không còn nhiệm vụ chi phải xử lý, nộp trả ngân sách cấp tỉnh theo quy định.

Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức khám; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả trên Sổ sức khỏe điện tử. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XII, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan phối hợp giải ngân kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.