(Baohatinh.vn) - Áp lực cuộc sống khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. BS.CKI Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết và can thiệp sớm trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Chính phủ đề xuất chuyển 5% giá trị hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng, chỉ giải ngân cho chủ đầu tư khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dữ liệu số chỉ phát huy giá trị khi bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối, khai thác hiệu quả. Hà Tĩnh đang làm gì để tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, điều hành?
Chiều 22/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn, quán triệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031.
Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, với biểu giá điện 5 bậc, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, 15 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,5 đến 0,7 điểm phần trăm mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.