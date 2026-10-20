Biến mái nhà xưởng thành nguồn lực xanh

Phim ngắn AI và nguy cơ nội dung lệch chuẩn 20/10/2026 10:01 Phim ngắn tạo bằng AI đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nội dung lệch chuẩn, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý người xem.

Tài chính thị trường ngày 20/10: Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất 20/10/2026 07:45 Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/10: trời nắng nhẹ 20/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/10: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng nhẹ; nhiệt độ: 23 - 32 độ C.

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh 19/10/2026 16:46 Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.

Bản lĩnh nữ lãnh đạo trong thời kỳ mới 19/10/2026 16:15 Phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, nhất là trong vai trò lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn 19/10/2026 14:39 Từ sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội LHPN, nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đã được tiếp thêm động lực học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tài chính thị trường ngày 19/10: Dự kiến nâng ngưỡng doanh thu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 19/10/2026 07:45 Chính phủ đề xuất ngưỡng doanh thu năm để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là 400 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với luật hiện hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/10: Ngày nắng gián đoạn 19/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/10: Nhiều mây, sáng và chiều có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ từ 23 - 31 độ C.

Gắn phân cấp, phân quyền với nâng cao năng lực thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu 18/10/2026 23:03 Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.

Về miền non nước Trà Sơn 18/10/2026 15:36 Về Trà Sơn (Hà Tĩnh) những ngày này, cảm nhận sắc xanh mát lành, vẻ thanh bình của miền quê giàu truyền thống, nơi đất và người cùng bồi đắp những giá trị đẹp qua năm tháng.

Sống khỏe cùng BHT: Suy giảm nội tiết tố nữ và những hệ lụy 18/10/2026 09:57 Sau tuổi 35, sự suy giảm nội tiết tố nữ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sắc vóc và tâm sinh lý của phụ nữ. Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Hiền, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/10: Phổ biến không mưa, ngày nắng 18/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/10: Mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 - 32 độ C.

Về Cửa Nhượng khám phá làng chài hơn 600 năm tuổi 17/10/2026 09:46 Hơn 600 năm hình thành và phát triển, làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng, tạo tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với đời sống và nghề truyền thống.

Lộn xộn tình trạng dừng, đỗ xe trước cổng chợ Hội 17/10/2026 05:35 Tại chợ Hội, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tình trạng người dân dừng, đỗ xe trước cổng chợ diễn ra thường xuyên, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/10: Ngày mây thay đổi, trời nắng 17/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/10: Đêm ít mây, không mưa, ngày mây thay đổi, trời nắng; nhiệt độ 23 - 31 độ.

Tài chính thị trường ngày 16/10: 3 nhà băng tăng vốn lên hơn 100.000 tỷ đồng 16/10/2026 07:45 Techcombank, VPBank và MB đồng loạt tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng, vượt quy mô của nhóm ngân hàng Big 4 có vốn nhà nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh và Savannakhet thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu 15/10/2026 17:26 Sáng 15/10, tại TP Cay Xỏn Phôm Vi Hản (tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet chủ trì Hội nghị cấp cao 2 tỉnh năm 2026.

Tăng cường công tác phối hợp, tạo thuận lợi triển khai các dự án 15/10/2026 16:00 Sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án.

Cẩn trọng với mặt hàng thủy hải sản khô “mập mờ” nguồn gốc 15/10/2026 15:33 Cá khô, tôm khô, tép khô… là những mặt hàng quen thuộc tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh. Thế nhưng, nguồn gốc, bảo quản của sản phẩm còn chưa rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nữ trưởng thôn vượt lên nghịch cảnh 15/10/2026 14:11 Chị Nguyễn Thị Vân Anh ở vùng biển Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) nổi tiếng là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, vừa chu toàn việc gia đình, vừa năng nổ trong vai trò trưởng thôn.

Đánh thức khát vọng lập nghiệp của thanh niên Hà Tĩnh 15/10/2026 10:48 Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều thanh niên Hà Tĩnh mạnh dạn khởi nghiệp, hiện thực hóa khát vọng làm giàu trên quê hương.

Tài chính thị trường ngày 15/10: Việt Nam duy trì vị thế nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN 15/10/2026 07:45 Theo báo cáo mới nhất, Ngân hàng UOB của Singapore đánh giá Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/10: phổ biến không mưa 15/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/10: Có mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng; nhiệt độ 24 - 31 độ.

Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung thảo luận, góp ý các dự án luật, nghị quyết 14/10/2026 18:21 Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh 14/10/2026 15:57 Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Tài chính thị trường ngày 14/10: Giá bất động sản giảm tới 20% trong quý III 14/10/2026 07:45 Lượng nhà ở tiêu thụ trong quý III/2026 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025, dù giá bán nhiều phân khúc giảm từ 5 - 20% so với quý trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/10: Phổ biến ít mưa, ngày có nắng gián đoạn 14/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/10: Phổ biến ít mưa, ngày có nắng gián đoạn; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 24 - 31 độ.

Hà Tĩnh: Khơi nguồn lực doanh nghiệp, tạo sức bật quê hương 14/10/2026 05:00 Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò tạo việc làm, gia tăng giá trị sản xuất, mở rộng dư địa phát triển kinh tế địa phương.

Tài chính thị trường ngày 13/10: Lãi vay tiêu dùng tăng mạnh, có khoản lên tới 75%/năm 13/10/2026 07:45 Lãi suất vay tiêu dùng tăng mạnh, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm. Cá biệt, lãi vay tiền mặt tín chấp tại một số công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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