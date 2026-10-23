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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/10: sương mù nhẹ, ngày trời nắng

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/10: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 23 - 32 độ C.

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