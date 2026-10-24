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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 10

Nguyễn Trung - Mạnh Thức
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(Baohatinh.vn) - Chiều 23/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

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