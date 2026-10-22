Tài chính thị trường ngày 22/10: Đề xuất áp dụng sớm biểu giá điện 5 bậc

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/10: phổ biến không mưa 15/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/10: Có mây, phổ biến không mưa, ngày có nắng; nhiệt độ 24 - 31 độ.

Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung thảo luận, góp ý các dự án luật, nghị quyết 14/10/2026 18:21 Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

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