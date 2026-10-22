Tài chính thị trường ngày 22/10: Đề xuất áp dụng sớm biểu giá điện 5 bậc

(Baohatinh.vn) - Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, với biểu giá điện 5 bậc, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tổ thảo luận số 3 gồm đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Hải Phòng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi thảo luận.
Sau tuổi 35, sự suy giảm nội tiết tố nữ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sắc vóc và tâm sinh lý của phụ nữ. Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Hiền, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hơn 600 năm hình thành và phát triển, làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng, tạo tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm gắn với đời sống và nghề truyền thống.
Sáng 15/10, tại TP Cay Xỏn Phôm Vi Hản (tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet chủ trì Hội nghị cấp cao 2 tỉnh năm 2026.
Sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án.
Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.