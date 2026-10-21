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Rà soát kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Văn Đức - Mạnh Hải
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(Baohatinh.vn) - Sáng 21/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 9 của Thường trực HĐND tỉnh để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

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